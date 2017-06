Majorino, De Cesaris: gobbi e bauscia. La briciola di Roberto Caputo

Ada De Cesaris e Pierfrancesco Majorino

Ma quale scontro politico tra il marciatore Majorino e l'irosa De Cesaris? Non avete capito. Si tratta, infatti, di una rivalità calcistica insanabile aumentata dopo la sconfitta della Juventus a Cardiff. Il gobbo, assessore del comune di Milano se l'è presa con la bauscia ex vicesindaco. Insomma, la vecchia rivalità tra juventini ed interisti. Poi, tutto è finito in polemica interna al Pd scatenando, come avviene in questi casi, una ridda di dichiarazioni tra le varie tifoserie. Il Majo ci ha dato dentro pesante attaccando i famigerati renziani che tutti sanno essere viola, nel senso di sostenitori della Fiorentina, tranne l'imbarazzato Bussolati, anche lui bauscia doc. Ed anche tra Juve e Fiorentina non corre buon sangue. L'interista De Cesaris, nota per non porgere l'altra guancia non ha perso l'occasione per sferrare un uppercut a Majorino. E la politica? In effetti, tra i due non c'è proprio feeling e si viaggia su linee contrapposte. Il congresso è finito, ma ora ci sono le elezioni politiche e quelle regionali e la corsa è aperta. Questo è anche il Pd, partito calcisticamente aperto. Ma a Milano i bauscia hanno sempre occupato Palazzo Marino: Moratti, Pisapia e, ora, Sala. Noi "casciavit" milanisti attendiamo sulla sponda del fiume. Con l'estate è partito il calcio mercato e la giunta è entrata in fibrillazione. La palla è rotonda. Lo sanno bene sia Majorino che la De Cesaris.