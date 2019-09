Fondazione Telethon affida la comunicazione social a LiveXtension

LiveXtension è risultata l’agenzia vincitrice della gara indetta da Fondazione Telethon per l’ideazione della strategia di comunicazione social rivolta ai Millennials, finalizzata a farsi conoscere dai più giovani e coinvolgerli con contenuti adatti ed efficaci.

Fondazione Telethon è dal 1990 in prima linea per finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare. Entrare in contatto con i giovani negli spazi digitali che questi popolano quotidianamente, comunicando attività e valori di Fondazione Telethon e sensibilizzando sul tema della ricerca scientifica, è la sfida che LX ha saputo comprendere e cogliere.

LiveXtension si è distinta, tra le altre agenzie che hanno partecipato alla consultazione, per la particolare competenza sviluppata e dimostrata nei confronti del target millennials/GenZ, proponendo soluzioni interessanti e innovative per intercettare il target nella propria quotidianità, sui canali e con gli strumenti più adeguati, aprendo nuove prospettive nelle modalità di comunicazione attuali di Fondazione Telethon.

La proposta di LX mira inoltre a un’integrazione armonica delle nuove attività con quelle rivolte a target più maturi, che conoscono la Fondazione e con cui l’interazione è già attiva anche sulle property social.

In quest’ottica, LiveXtension ha iniziato a occuparsi anche della gestione del canale Instagram e delle Ig Stories con un focus particolare sulla creazione di contenuti multimediali e immersivi, attraverso cui gli utenti potranno conoscere e fare esperienza diretta, in prima persona, della vita della Fondazione e di tutti soggetti che vi operano.

Gianni Fiammengo, Amministratore Delegato di LiveXtension, dichiara: “Siamo felici di poter lavorare con Fondazione Telethon contribuendo alla diffusione del suo messaggio e di promuovere il suo impegno nella ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Siamo entusiasti di essere la prima agenzia digitale che la Fondazione ha scelto di ingaggiare per le attività social dirette a questo target. Aver affrontato con successo la dura selezione ci rende molto orgogliosi ed è un’ulteriore dimostrazione della qualità dei nostri servizi e della nostra capacità di avere una visione strategica originale nei confronti dei millennials.”



“Iniziamo questo percorso con LiveXtension con l’entusiasmo che ci connota da sempre e con grande ambizione” commenta Laura Caserta, Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi da Donatori Privati di Fondazione Telethon. “Sarà un progetto collettivo, che vedrà una squadra trasversale interna lavorare a matrice con l’agenzia, tutti guidati da un obiettivo alto, quello di creare cultura e sensibilizzazione sui temi delle malattie genetiche rare e sull’importanza della ricerca scientifica, soprattutto verso target più giovani e sensibili riguardo al futuro.”