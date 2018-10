Giornata mondiale delle Sindromi Mielodisplastiche: l'iniziativa di Celgene

Il 25 ottore si celebra la Giornata Mondiale delle Sindromi Mielodisplastiche (MDS World Awareness Day) e Celgene Italia si impegna insieme ai suoi dipendenti in un progetto di Responsabilità Sociale: dare sostegno ai pazienti affetti da MDS, per i quali la trasfusione di sangue rimane ancora oggi una necessità,

nonostante i progressi terapeutici che ne riducono il fabbisogno.



Il progetto, reso possibile grazie ad AVIS Milano, ha preso avvio con una giornata di awareness sulla malattia che ha visto la partecipazione dell’Associazione Italiana Pazienti Sindrome Mielodisplastica (AIPaSiM) e della Federazione Italiana Malattie Rare (UNIAMO) per sensibilizzare sui bisogni delle persone che convivono con queste patologie. A questa seguirà la possibilità per i dipendenti Celgene di effettuare una donazione di sangue il 24 ottobre dalle 8:30 alle 12:30, previo screening medico, all’interno dell’Unità Mobile AVIS che sarà posizionata presso la piazza adiacente alla sede di Celgene Italia, in via Mike Bongiorno 13 a Milano.

L’iniziativa sarà aperta anche alla cittadinanza milanese (fino a un massimo di 30 persone) per fornire informazioni sulle Sindromi Mielodisplastiche e per sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue.



Circa la metà delle persone affette da queste neoplasie, nonostante i progressi terapeutici che ne riducono il fabbisogno, necessita infatti di trasfusioni di sangue per mantenere livelli accettabili di emoglobina. Tale necessità destinata a incrementare con l’avanzamento della malattia, può aumentare il rischio di eventi cardiovascolari anche fatali per questi pazienti.



Un’indagine realizzata da IQVIA per Celgene ha evidenziato che ben il 46% 1 di tutti i pazienti affetti da patologie croniche che necessitano di trasfusioni, sono pazienti con una diagnosi di mielodisplasia.



«La Giornata Mondiale delle Sindromi Mielodisplastiche è per Celgene un’occasione importante per impegnarci in prima linea, sensibilizzando la popolazione in merito a queste patologie, e al fianco delle Associazioni Pazienti dare voce ai loro bisogni». dichiara Jean Yves Chatelan, Presidente e Amministratore Delegato Celgene Italia. «Il nostro impegno nella Ricerca in questo campo sta andando avanti per migliorare la gestione della patologia, offrendo ai pazienti sempre nuove opportunità di trattamento e arrivare a liberarli dal peso delle trasfusioni».