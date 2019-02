Le novità terapeutiche sull'Insufficienza Intestinale Cronica Benigna (IICB)

di Lorenzo Zacchetti

Il 28 febbraio è la Giornata delle Malattie Rare, seguita il 1 marzo dalla Giornata dell’Insufficienza Intestinale Cronica Benigna (IICB).

In vista di questo doppio e importante appuntamento, affaritaliani.it ha incontrato la Dott.sa Maria Cappello, Dirigente Medico presso il Policlinico di Palermo, per fare il punto sia sulle patologie, che sulle interessanti possibilità terapeutiche connesse alla recente introduzione del farmaco Teduglutide.

Il punto di vista della Dott.sa Maria Cappello, responsabile dell’Ambulatorio dedicato alle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali dell’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Epatologia, è particolarmente importante anche in ragione del fatto che il centro è il punto di riferimento per la Gastroenterologia in Sicilia.

“È anche l’unico ad essere stato autorizzato come centro prescrittore della Teduglutide”, ci spiega. “Questo anche in ragione della nostra esperienza con una paziente trattata con questo farmaco (fornito gratuitamente da Shire), la quale ha avuto un ottimo miglioramento delle sue condizioni cliniche, con recupero del peso corporeo”.

“L’impiego della Teduglutide in pazienti affetti da Insufficienza Intestinale Cronica Benigna (IICB) consente di svezzarli dalla nutrizione parentelare”, continua la Dott.sa Cappello. “Quest’ultima è di fondamentale importanza, perché consente la sopravvivenza, ma spesso comporta delle grosse complicanze per via dell’accesso del catetere venoso, che può comportare infezioni anche letali. Inoltre, in questo genere di pazienti spesso si riscontrano complicanze metaboliche, nonché l’insorgenza di malattie epatiche e calcoli biliari o renali”.

“E' comunque un trattamento che comporta la necessità di un costante e impegnativo monitoraggio. Questo farmaco viene somministrato giornalmente per via sottocutanea ed aumenta la superficie assorbente dell’intestino, migliorando l’assorbimento delle sostanze nutritive. Mediamente, consente di ridurre del 20% la nutrizione parentelare, il che è già un ottimo risultato, ma in alcuni casi si arriva persino allo svezzamento totale del paziente”,

Un nuovo approccio terapeutico può quindi migliorare in modo molto significativo la qualità della vita di questa categoria di pazienti, che oltretutto hanno il grosso problema del mancato riconoscimento nei LEA dell’Insufficienza Intestinale Cronica Benigna (IICB) come patologia rara.