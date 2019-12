"Nella legge di Bilancio servono risposte per le Malattie Rare"

di Lorenzo Zacchetti

Le Associazioni Pazienti Malattie Rare chiedono risposte al Parlamento, che si appresta a varare la Legge di Bilancio.

Nella lettera sottoscritta da un'ampia rappresentanza del settore, si rammentano gli impegni presi nell'incontro dello scorso ottobre, chiedendo di passare ai fatti soprattutto per quanto riguarda argomenti annosi quali diagnosi e terapie, temi che rappresentano uno dei principali ostacoli nella vita quotidiana dei malati rari.

La lettera arriva alla vigilia della discussione che domani, presso la Commissione Affari Sociali della Camera, avrà luogo sul tema "Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (seguito esame C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo e C. 1907 Bellucci - rel. Bologna)".

QUESTO IL TESTO INTEGRALE DELLA LETTERA DELLE ASSOCIAZIONI PAZIENTI MALATTIE RARE:

All’attenzione del Vice Ministro della Salute Sen. Pierpaolo Sileri

All’attenzione dell’Intergruppo Parlamentare Malattie Rare

All’attenzione del Governo e del Parlamento



Lo scorso 8 ottobre, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati che ha visto la Sua presenza, e anche quella della Sen. Binetti in rappresentanza dell’Intergruppo, i malati rari hanno avuto la possibilità di ricordare alle Istituzioni le esigenze più immediate che potrebbero aver risposta.



Ora, alla vigilia della Legge di Bilancio e ormai prossimi alla fine dell’anno, alcune di quelle risposte si potrebbero dare. Poiché come già in passato anche in quella occasione Lei aveva mostrato una grande sensibilità e attenzione politica verso noi malati rari, con questa nostra lettera vogliamo semplicemente auspicare che venga colto questo momento, piuttosto che attendere ancora, perché per noi che aspettiamo la diagnosi per anni, e magari una terapia per tutta la vita, dover attendere anche sul fronte dei diritti è davvero un danno, che si aggiunge ad una situazione già molto pesante.



Questa Legge di Bilancio permetterebbe di cogliere almeno due grandi occasioni relative a diagnosi e terapie.

Per una diagnosi precoce e non invasiva si potrebbe implementare la norma sullo screening neonatale (Legge Taverna successivamente emendata dall’On. Volpi). Potrebbe essere molto utile procedere all’ ampliamento del panel nazionale delle patologie e magari rifinanziare la legge, così da coprire i costi ulteriori – se pur contenuti – che si potrebbero generare nella fase di test e presa in carico.



Per aiutarci, invece, ad avere in tempi veloci delle terapie, sarebbe davvero utile tornare ad una normativa di incentivo verso lo sviluppo di farmaci orfani. Basterebbe intervenire su ciò che è stato fatto durante la Legge di Bilancio dello scorso anno, quando è stata modificata la norma che tutelava tutti i farmaci orfani esonerandoli dal pagamento del payback, una misura di incentivo e tutela per chi investe in ricerca. Per noi è importante, perché una misura di incentivo e tutela per chi investe in ricerca genera una ricerca che va a vantaggio di tutti. Perché per noi pazienti l’arrivo di una terapia, quasi sempre la prima e unica, significa una cura e una qualità di vita migliore.



Consapevoli della Sua sensibilità, e di quella dei colleghi dell’Intergruppo, ci auguriamo che in questa Legge di Bilancio si possa venire incontro alle nostre necessità, ed è con questa speranza che ci appelliamo a Lei, all’Intergruppo Malattie Rare, al Governo e al Parlamento tutto affinché quanto promesso quest’anno possa trovare una soluzione positiva durante questa Legge di Bilancio.

Milano, 06 dicembre 2019

Flavio Bertoglio (Presidente CNdMR)



