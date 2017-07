Novartis lancia la campagna “SAi che la SA?” sulla Spondilite Anchilosante

Ha scelto il format video-racconto la campagna “SAi che la SA?” promossa da Novartis con il patrocinio di APMAR Onlus - Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di sensibilizzare e informare sulla Spondilite Anchilosante (SA), malattia infiammatoria cronica della spina dorsale che, se non trattata in modo efficace, può provocare un danno osseo irreversibile alle articolazioni e/o alla colonna vertebrale.

Protagonisti del video i curiosi passanti di alcune delle principali piazze italiane (Milano, Roma e Bari) che sono stati “catturati” da uno speciale gilet realizzato per far vivere le stesse difficoltà di movimento che i pazienti con SA provano in qualsiasi momento della giornata. Il particolare capo, infatti, è stato prodotto per simulare i sintomi di pesantezza e rigidità alla schiena tipici della patologia.

Una vera e propria esperienza sensoriale che ha contribuito a far luce su una patologia poco conosciuta e di difficile diagnosi. A disposizione degli interessati, inoltre, reumatologi e giovani volontari che hanno risposto a numerosi quesiti e distribuito materiale informativo sulla campagna.

PER VEDERE IL VIDEO BASTA CLICCARE QUI