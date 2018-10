Trombosi, oggi è il World Thrombosis Day: Shire in campo per la 5° edizione

Si celebra oggi, 13 ottobre, il World Thrombosis Day, giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sull’invalidità e mortalità causate dalla trombosi.

L’iniziativa, guidata dall’ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) coinvolge 1.500 organizzazioni e oltre 9.000 eventi nel mondo ogni anno, solo nel 2017 sono stati raggiunti circa 2.7 miliardi di persone.

Shire supporta la giornata in quanto da sempre impegnata nella ricerca di innovazioni per migliorare la qualità di vita delle persone affette da malattie rare. In particolare è da anni dedita alla prevenzione delle complicanze trombotiche associate al Deficit congenito grave di Proteina C con un trattamento specifico.

Il Deficit congenito grave di Proteina C, malattia autosomica recessiva estremamente rara, è legato a uno squilibrio tra fattori pro- e anticoagulanti che determina il rischio di incorrere in complicanze trombotiche.

"Grazie alla nostra esperienza nell’ambito delle malattie rare, in Shire comprendiamo bene la sfida che i pazienti e le loro famiglie sono chiamati ad affrontare ogni giorno” – ha detto Donatello Crocetta, Global Medical Affairs Head, Immunology, Shire “Sosteniamo il World Thrombosis Day per aumentare la consapevolezza sul Deficit congenito grave di Proteina C e incoraggiare gli operatori sanitari di tutto il mondo ad approfondire le conoscenze per la diagnosi, effettuata attraverso un rapido test per la valutazione della Proteina C, salvando così la vita dei bambini affetti.”

“Nel 5° anniversario del World Thrombosis Day è per noi motivo di orgoglio poter dare il benvenuto a Shire quale Global Supporter della nostra campagna. La collaborazione con Shire è un contributo cruciale non solo ai nostri sforzi per incrementare la consapevolezza sulla trombosi, ma anche per portare alla luce una forma rara di trombosi venosa associata al deficit congenito grave di Proteina C, che concorreranno a salvare le vite di bambini in tutto il mondo”, ha detto Gary Raskob, Ph.D., Chairman del World Thrombosis Day Steering Committee.