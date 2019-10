Maltempo, in Liguria violenti temporali e allagamenti diffusi

Allagamenti diffusi e l’esondazione del rio San Rocco, a Ceriale: sono le principali conseguenze del violento temporale che ha colpito la Liguria nella prima mattinata, partendo da Imperia ed estendendosi progressivamente fino al confine tra le province di Genova e La Spezia. Lo riferisce Regione. "È stato un evento molto potente e violento che fortunatamente è passato velocemente e ha prodotto disagi diffusi ma contenuti", segnala la Regione Liguria. "Al momento sono risolte le situazioni di criticità che avevano determinato l’esondazione del rio Fasceo, nel Savonese".



Per un'ora è stato sospeso a Genova il rifornimento di carburante all’aeroporto Cristoforo Colombo, poi ripreso. Il temporale, con picchi di 14 millimetri in 5 minuti, ha determinato allagamenti diffusi. Per quanto riguarda gli smottamenti avvenuti in serata, si segnalano frane nella frazione di Carpenara in Val Varenna, in via Rubens a Vesima con quattro persone evacuate, per precauzione, e un’ostruzione del rio Canaletta con altre due persone sgomberate in via Derca, a Fabbriche, nella frazione di Mele. La perturbazione di questa notte è stata accompagnata da un'intensa attività elettrica e da vento molto forte, con raffiche fino a 118 km/ora. Finora la velocità del fenomeno ha evitato conseguenze più pesanti sul territorio tra Varazze e la Valpolcevera, particolarmente fragile a causa delle precipitazioni dei giorni scorsi. La forte instabilità atmosferica potrebbe causare repentini innalzamenti dei torrenti. Rimane attivo il monitoraggio su tutta la regione.