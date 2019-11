Alimentare: il Made in Italy di Ferrarini a Toronto con la catena Eataly

Dal prosciutto al parmigiano reggiano, Ferrarini sbarca in Canada nel nuovo Eataly di Toronto che sarà inaugurato il prossimo 13 novembre al Manulife Centre. “E’ un mercato in cui crediamo molto e la presenza da Eataly rappresenta un tassello importante per la notorietà del brand nel Paese. Il Ceta è una parte fondamentale delle strategie di politica commerciale dell’Ue e a noi italiani sta dando un buon riscontro”. Lo dichiara la presidente di Ferrarini spa, Lisa Ferrarini, nell'annunciare l'ingresso dei prodotti dello storico marchio di Reggio Emilia in Canada.



Nel Paese nordamericano Ferrarini porterà i prodotti simbolo del Made in Italy rafforzando la propria presenza su quel mercato dove negli ultimi due anni ha segnato un forte incremento delle vendite. Oltre al Prosciutto di Parma stagionato nelle cantine di Lesignano de’ Bagni, ai Salami e alla Mortadella, negli store statunitensi è molto apprezzato il Burro non Ogm, ottenuto esclusivamente con il latte proveniente dagli allevamenti delle Fattorie Ferrarini. I prodotti Ferrarini si trovano anche nei menù dei ristoranti all’interno di Eataly e ,con Toronto, il brand diventa presente in tutti i negozi Eataly nel Nord America, da New York a Chicago, da Boston a Los Angeles e da gennaio a Las Vegas. In linea con il motto di Eataly “Eat, Shop, Learn”, Ferrarini sostiene le vendite con continue attività di degustazione in cui vengono illustrati, da personale esperto, i processi produttivi, la storia dei prodotti, le caratteristiche organolettiche e gli abbinamenti e utilizzi ideali anche per il mercato locale.



Continua, quindi, la crescita all’estero per Ferrarini, anche grazie al grande interesse suscitato durante l’ultima Anuga di Colonia (la più importante manifestazione fieristica mondiale dell’alimentare), dalla gamma di prodotti Ferrarini che rappresentano il fiore all’occhiello del Made in Italy, espressione compiuta dell’italianfoodphilosophy. Grazie all’offerta completa dell’alimentare italiano di alta qualità, Ferrarini è che oggi è presente in 34 paesi ed è tra i leader di mercato nel food made in Italy di qualità in Giappone, Usa, Svizzera, Spagna, Hong Kong e in importanti Paesi del Sud Est Asiatico come Singapore e Thailandia.



“Dietro ogni prodotto Ferrarini -spiega il direttore marketing, Claudio Rizzi- c’è una filosofia, un’idea fatta di Tradizione e Storia, come quella millenaria dell’ Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia; c’è un viaggio alla scoperta dei nostri luoghi e delle Fattorie Ferrarini dove si coltivano il foraggio per alimentare le mucche da latte per la produzione del Parmigiano Reggiano Non Ogm. C’è un saper fare fatto di tanta manualità e grande passione, la semplicità degli ingredienti del Prosciutto di Parma Dop, la particolare sapienza nello scegliere le materie prime e le spezie per ottenere l’esclusivo e apprezzato gusto del prosciutto cotto Ferrarini. Il risultato sono grandi Prodotti simboli del Cibo italiano, il più amato al mondo”.



Fondata a Reggio Emilia nel 1956 , Ferrarini è ormai una tra le più importanti realtà europee nel settore agroalimentare e propone in tutto il mondo, oltre al suo prosciutto cotto, i prodotti tipici dell'italianità: dal prosciutto di Parma alle diverse specialità di salumeria, accompagnate dai prodotti dell'azienda agricola Ferrarini, dalla quale l'attività imprenditoriale ha preso avvio, come il Parmigiano Reggiano Dop, i vini e l'aceto balsamico di Modena Igp e il Tradizionale di Reggio Emilia Dop.

L’area della produzione agricola, delle Fattorie Ferrarini, dalla quale l’attività imprenditoriale ha preso avvio, si è notevolmente sviluppata nel tempo e rappresenta oggi un importante supporto all’attività industriale.

La produzione del “Parmigiano Reggiano Dop” vanta il presidio da parte di Ferrarini dell’intera filiera, dal foraggio, alle bovine da latte, alla lavorazione fino alla stagionatura; nella primavera del 2007 Ferrarini stata inoltre la prima azienda del comprensorio del Parmigiano Reggiano che ha ottenuto la certificazione di prodotto “con latte ottenuto da alimentazione Non Ogm”.