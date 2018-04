Alkemy SEE acquista il 51% di Kreativa New Formula

Alkemy si espande sui Balcani: acquisito il 51% di Kreativa New Formula

Alkemy S.p.A., società specializzata nell’innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM di Borsa Italiana (ticker: ALK), rende noto che la controllata Alkemy SEE D.o.o. (South Eastern Europe), con sede a Belgrado e guidata da Milan Perovic, ha firmato un accordo per l’acquisizione iniziale del 51% – con completamento entro cinque anni e in più tranche dell’acquisizione del restante 49% del capitale sociale – di Kreativa New Formula D.o.o., una delle più grandi agenzie indipendenti di marketing e advertising attive in Serbia, tra i primi player sul mercato ad avviare una trasformazione della propria offerta verso soluzioni digitali.

Fondata nel 2008 da Vera Lloyd Thomas, CEO e azionista unica della società, Kreativa New Formula conta oggi oltre 20 risorse, ha sede a Belgrado e opera principalmente a livello nazionale. Nel tempo si è affermata come realtà solida e conosciuta nel mercato locale, allacciando rapporti di business continuativi con importanti brand quali Delhaize, Volkswagen/Porsche e Societè Generale.

“Coerentemente con la nostra strategia di crescita per linee esterne e facendo seguito alla recente costituzione della Joint Venture nei Balcani con Nelt Group D.o.o., con l’acquisizione di Kreativa New Formula intendiamo muovere un ulteriore passo verso il consolidamento della nostra posizione in Europa Sud-Orientale, mercato che cresce con un CAGR del 15% (’14-’17) e molto simile a quello italiano. Le operazioni nei Balcani, guidate da Milan Perovic, e coordinate a livello internazionale da Paolo Fontana, stanno portando già i primi e concreti risultati che ci aspettiamo in crescita con le recenti e attuali integrazioni di team e competenze”, commenta l’Amministratore Delegato di Alkemy S.p.A., Duccio Vitali. Grazie a questa operazione si potranno sfruttare sinergie sia operative di nearshoring tecnologico sia commerciali di cross-selling come, ad esempio, il coinvolgimento del team di web designer di Kreativa New Formula per lo sviluppo eCommerce di clienti Alkemy SEE operanti nel mondo Fashion o il coinvolgimento del team Alkemy su clienti già in portafoglio di Kreativa New Formula per interventi di Data Analysis e Communication. Il valore complessivo dell’operazione (Equity Value) è stimato in circa 1,2 milioni di Euro.

La struttura dell’operazione prevede che Alkemy SEE acquisisca un iniziale 51% di Kreativa New Formula e, come per le operazioni straordinarie effettuate in passato da Alkemy, completi l’acquisizione del restante 49% del capitale sociale entro cinque anni in più tranche a seguito dell’esercizio di opzioni put/call. L’iniziale 51% sarà acquistato in base ad una valorizzazione di Kreativa New Formula pari a 5,8 volte l’Ebitda adjusted 1 2017 ed il pagamento del corrispettivo sarà effettuato per cassa.

“L’acquisizione di Kreativa New Formula da parte di Alkemy SEE è un ulteriore impiego dei capitali raccolti con la quotazione sul mercato AIM e risponde alle linee guida di Alkemy in materia di crescita per linee esterne. L’operazione è controdiluitiva, permette sinergie commerciali e operative e arricchisce il team imprenditoriale del Gruppo. Come per le altre aziende aggregate in passato o di più recente annuncio – come Nunatac, società italiana specializzata nell'analisi dei dati al servizio delle aziende - pur rimanendo un’entità giuridica separata, l’operatività commerciale e la gestione finanziaria della società saranno completamente integrate con quelle di Gruppo, lasciando spazio all’imprenditorialità della fondatrice nella gestione ordinaria d’impresa”, commenta Alessandro Mattiacci, Vice Presidente di Alkemy S.p.A. e responsabile Corporate Development.