American Express: Melissa Ferretti Peretti diventa VP Germany and Austria

American Express – leader globale nei servizi e nelle soluzioni di pagamento per le imprese – ha annunciato oggi che Melissa Ferretti Peretti, Country Manager di American Express Italia, aggiunge al suo ruolo le responsabilità dei mercati di Austria e Germania assumendo anche la nuova carica di VP, Head of Consumer Germany and Austria.

Melissa Ferretti Peretti, entrata in American Express nel 2003, ha assunto il ruolo di Country Manager di American Express Italia nel marzo 2015.

Quella di Melissa è una carriera caratterizzata da importanti traguardi che l’ha vista ricoprire molti ruoli tra cui Vice President of Products and Communications, dove ha garantito una forte crescita del business e Vice President, Head of Proprietary Card Services Italy, occupandosi dello sviluppo del mercato consumer e small business con il lancio di prodotti di successo come le carte co-brand.

Il suo impegno unitamente alla capacità di innovare e ad una forte leadership le hanno permesso di ricevere importanti riconoscimenti, tra i più significativi, il Premio Marisa Bellisario e Tecnovisionarie. Melissa è inoltre tra le 100 manager più influenti nella classifica di Business People, e per Forbes è tra le 100 donne più importanti in Italia.