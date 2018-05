American Express presenta CFO Club, che debutta con il primo evento Experience

American Express presenta il CFO Club, che debutta a Milano con il primo evento Experience

American Express ha lanciato il CFO Club con il primo evento Experience a Milano. Per l'occasione Carlo Liotti, Vice President and General Manager American Express Global Commercial Services Italy & Spain, ha presentato il nuovo esclusivo Club. Le galleriste Brasilia Pellegrinelli e Azzurra Casiraghi, Managing Partner di Art-Action, hanno presentato alcune opere della loro collezione privata firmate Giorgio De Chirico e Mimmo Rotella, con un entusiasmo che ha contagiato i partecipanti. La serata è poi proseguita con uno show cooking di Valerio Braschi, vincitore di Masterchef 2017.

American Express presenta il CFO Club, che debutta a Milano con il primo evento Experience. Il Global Business & Spending Outlook 2018

Secondo il Global Business & Spending Outlook 2018, pubblicata da American Express e Institutional Investor Thought Leadership Studio, il 94% dei CFO e dei dirigenti finanziari delle grandi aziende italiane prevede un’espansione economica entro quest’anno. Per il 77% di loro anche i ricavi avranno il segno più. Nel nostro Paese, la quasi totalità degli intervistati (94%) si aspetta quest’anno un’espansione economica. Quasi quattro su dieci ritengono che assisteremo ad una crescita sostanziale dell’economia (37%), mentre per il 57% l’espansione sarà modesta. Un ottimismo ben superiore rispetto a quello dei colleghi europei (80%) e di tutto il mondo (85%), ma inferiore a quello dei tedeschi (100%). L’Italia si attesta prima, insieme alla Germania, anche per quanto riguarda la crescita dei ricavi: il 77% dei manager intervistati si aspetta un fatturato col segno più rispetto all'anno precedente. Anche in questo caso il dato risulta di molto superiore alla media europea (69%) e a quella globale (54%).

American Express presenta il CFO Club, che debutta a Milano con il primo evento Experience. La percezione del ruolo del Chief Financial Officer e le parole di Carlo Liotti, Vice President and General Manager American Express Global Commercial Services Italy & Spain

Il diffuso ottimismo dei manager italiani potrebbe però essere influenzato negativamente da un evento ampiamente imprevisto (di natura economica, politica, sociale o ambientale), potenziale fonte di rischio per il business aziendale secondo il 93% degli intervistati (contro il 64% della media globale e l’87% di quella europea). “Come emerge dall’indagine Global Business & Spending Outlook 2018, l’attuale scenario economico è in continua evoluzione e la ripresa è tangibile anche per le PMI che devono poter contare su nuovi strumenti finanziari flessibili, affidabili e innovativi in grado di tutelare il valore degli investimenti nazionali ed internazionali al fine di ottimizzare la redditività aziendale” ha dichiarato Carlo Liotti. La ricerca mette in evidenza, inoltre, che la percezione del ruolo del Chief Financial Officer (CFO) ha subito un’evoluzione sostanziale nel corso del tempo, richiedendo ai manager competenze manageriali strategiche ed una visione innovativa. Nell’attuale scenario di mercato, il CFO si delinea infatti come una figura dirigenziale di riferimento per le imprese. A tal proposito American Express, molto attenta alle esigenze del mercato e alla trasformazione in atto, ha creato CFO CLUB (www.cfoclub.it), un nuovo network volto a valorizzare le esperienze delle imprese e dei professionisti, ed attivare sinergie per migliorare la gestione finanziaria, contribuendo a rafforzare la competitività e la crescita del business.

American Express presenta il CFO Club, che debutta a Milano con il primo evento Experience. L'importanza dell'export

“La figura del CFO è diventata quindi sempre più cruciale per supportare la crescita e la produttività delle imprese. American Express Commercial Services ha deciso di creare il CFO Club, un network esclusivo riservato ai manager finanziari, dove dar valore alle loro attività con un impatto diretto sul conseguimento degli obiettivi di business con strumenti innovativi e strategici” prosegue Carlo Liotti. L’80% dei manager italiani considera le esportazioni la principale fonte di crescitaA livello europeo due terzi dei manager finanziari (67%) prevede che le esportazioni diventeranno la fonte primaria per lo sviluppo dell’azienda. In particolare, l’Italia registra un dato superiore agli altri paesi campione con l’80% degli intervistati che ritiene l’export un fattore estremamente importante per la crescita del business, mentre per il 67% anche le importazioni rappresenteranno un elemento sempre più rilevante.

American Express presenta il CFO Club, che debutta a Milano con il primo evento Experience. L’incertezza economica e politica mondiale non spaventa le aziende italiane.

Di fronte alla potenziale incertezza economica e politica, gli intervistati risultano i meno preoccupati a livello europeo. Infatti, ben il 74% ritiene che i futuri sviluppi economici e politici che si verificheranno a livello globale rafforzeranno le prospettive di crescita della propria azienda (contro il 52% della media internazionale). La possibilità che avvengano eventi imprevisti fa sì che poco meno di due terzi dei manager (63%) si dichiari incline ad adottare un approccio più cauto rispetto a spese ed investimenti nel proprio paese. Forbice che si restringe però se si considerano gli investimenti all’estero (57%).

American Express presenta il CFO Club, che debutta a Milano con il primo evento Experience. Atteso un aumento degli investimenti

Il 40% dei CFO italiani ritiene inoltre che la propria azienda incrementerà spese ed investimenti di oltre il 10%, doppiando la media europea (20%). Tra i principali obiettivi di business a cui mirano le aziende italiane, emerge poi la tendenza a soddisfare i bisogni dei clienti come priorità assoluta (70%) e la volontà di rimanere competitivi sul mercato (50%). Nel dettaglio gli intervistati prevedono di aumentare gli investimenti nell’efficientamento dei processi amministrativi (come ad esempio nel Procurement, AP, 33%). Tra le categorie di spesa per le quali le aziende prevedono maggiori investimenti troviamo il miglioramento dei sistemi IT e della tecnologia mobile (43%) assieme a servizi per assicurare procedure sostenibili, etiche e trasparenti (37%). Oltre la media europea (62%), il 93% dei dirigenti finanziari italiani prevede che nel 2018 il miglioramento della gestione del capitale circolante (inclusi crediti, debiti e giacenze) sarà un fattore determinante per la crescita del business della propria azienda. Nello specifico, al primo posto troviamo la visibilità end-to-end nelle transazioni (ad esempio order-to-cash e processi procure-to-pay, 60%). “Nell’attuale scenario economico in continuo mutamento e in ripresa, le PMI devono poter contare su strumenti finanziari flessibili e affidabili, in grado di tutelare il valore degli investimenti ed ottimizzare la redditività aziendale”, ha dichiarato Carlo Liotti, Vice President and General Manager American Express Global Commercial Services Italy & Spain