Arena Startup: il nuovo progetto di Music Inside Rimini per le giovani aziende

Organizzata da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini dal 7 al 9 maggio prossimi, la seconda edizione di Music Inside Rimini riserva una novità speciale al mondo delle giovani imprese, creando Arena Startup.



Grazie all’importante accordo con IBTS (Italian Broadcast and Tecnologies Show), ospite per la prima volta di questa manifestazione, all’interno di MIR 2017 ci sarà un’area dedicata alle aziende esclusivamente Startup, che potranno approfittare di questa speciale vetrina nazionale di Music Inside Rimini per sviluppare ed incrementare i loro contatti e ampliare la loro rete commerciale.



Con questa speciale iniziativa il MIR mette in prima linea i giovani imprenditori e il loro “new business”, offrendo l’opportunità di inserirsi in un contesto fieristico perfetto e strategico per promuovere idee ed innovazioni. Infatti, Arena Startup nel settore video e broadcasting, con le sue agevolazioni di ingresso dal punto di vista economico ma, soprattutto, per la partecipazione alle diverse attività formative e convegnistiche che si svolgeranno durante la fiera, potrà rappresentare un autentico arricchimento dell’offerta in tema di innovazione tecnologica.





FOCUS ON MUSIC INSIDE RIMINI

Organizzazione: I.E.G. SpA in collaborazione con APIAS, SILB FIPE, ENA;

Periodicità: annuale;

Edizione: 2°;

Ingresso: operatori professionali e grande pubblico;

italian exhibitions director: Patrizia Cecchi;

sport&entertainment division group brand manager: Marco Borroni;

brand manager: Romina Magnani;

website: www.musicinsiderimini.it