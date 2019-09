100 candeline per Klm, Asics celebra l'anniversario con una scarpa da running

Partnership tra Klm e Asics incentrata sul benessere e dedicata ai dipendenti della compagnia aerea, ai clienti frequent flyer e a tutti i passeggeri. Seguendo il claim "Run the World", le due società saranno fonte di ispirazione per continuare ad esplorare il mondo indossando anche le scarpe da corsa. Per sottolineare l'inizio della partnership e celebrare il 100° anniversario della compagnia aerea di bandiera olandese, le due aziende lanciano Asics Klm100, una speciale scarpa da running. Il primo paio è stato ufficialmente consegnato dal ceo di Asics Emea Alistair Cameron al presidente e ceo di Klm, Pieter Elbers.

La scarpa da running Asics Klm100 è stata appositamente progettata da Asics per il 100° anniversario della più vecchia compagnia al mondo ad operare sotto lo stesso nome, come limited edition. Ne sono state prodotte 5mila paia e al personale Klm è stato permesso di effettuare un pre-ordine. Questa scarpa è stata creata partendo del modello Roadhawk FF2, riadattato e personalizzato nei colori blu per la struttura della calzatura e arancione per la suola. La scarpa sarà disponibile al pubblico sul webshop Asics e presso i flagship store di Amsterdam e Rotterdam.

Klm e il running La partnership con Asics, il celebre brand di abbigliamento e attrezzature sportive, è un naturale passaggio che sottolinea l'impegno di Klm nel settore dello sport e, in particolare, della corsa. Dal 2018, la compagnia aerea dei Paesi Bassi è sponsor principale della serie Urban Trail e Co-Sponsor della Dam to Dam Run e della Tcs Amsterdam Marathon. La compagnia supporta la corsa perché è salutare, facilmente accessibile a tutti ed è un ottimo modo per esplorare il mondo sia vicino casa sia durante un viaggio d'affari o una vacanza.

“L'esercizio fisico ti permette di rimanere in forma, sentirti più energico e felice. Al lavoro, come nella vita privata e quando ti senti bene, puoi ottenere il meglio da te stesso. Sono davvero felice della collaborazione con Asics, che ci vedrà impegnati a ispirare tutto il nostro staff e i nostri clienti a mantenersi in forma, perché esplorare il mondo attraverso la corsa è una grande esperienza”, dichiara il presidente e ceo di Klm, Pieter Elbers