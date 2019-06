Il "Marketer dell'anno" della Sim è Alberto Bombassei, numero uno di Brembo

E’ stato conferito ad Alberto Bombassei, fondatore della Brembo spa, il premio “Marketer of the year” della Sim, Società italiana marketing (SIM), associazione che dal 2003 riunisce l’intera comunità accademica della disciplina. All’imprenditore vicentino è stata inoltre conferita la qualifica di socio onorario dell’associazione come “protagonista della scena industriale del Paese, per aver creato un brand italiano leader nel mondo attraverso un nuovo marketing che, a partire dall’eccellenza qualitativa, ha reso i sistemi frenanti per auto, moto e veicoli industriali prodotti fondati su uno stile unico, in linea con il design dei veicoli equipaggiati”.

Il Marketer of the Year si aggiunge ai numerosi premi e riconoscimenti di grande rilievo assegnati negli ultimi anni ad Alberto Bombassei in Italia e all’estero. Tra questi, sono da ricordare il Premio Leonardo, conferitogli nel 2017 dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’inclusione nella Automotive Hall of Fame -la più alta onorificenza nell’industria automobilistica mondiale, anche questa a lui riconosciuta nel 2017- ed il premio “Imprenditore dell’Anno 2012” di Ernst&Young.

Oggi Bombassei (nella foto) è alla guida di un’impresa realmente globale che, con circa 11mila dipendenti (il 10% dei quali è impegnato in ricerca e sviluppo), è leader mondiale ed innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a disco per veicoli.

"Il riconoscimento che SIM mi ha attribuito -afferma Bombassei (nella foto), presidente di Brembo- ha un particolare significato per me e per la mia azienda. È la ulteriore conferma che il successo di Brembo nasce non solo dall’eccellenza dei nostri prodotti ma anche, e non certo marginalmente,dall’estetica, dall'attenzione al design con cui immaginiamo e produciamo i nostri dischi e le nostre pinze freno. Già nel 2004 un nostro freno ha vinto il Compasso d’Oro, un premio in cui tradizionalmente si sono affermate industrie in cui il bello è determinante nella percezione del prodotto. È il riconoscimento dei designer, degli architetti. Oggi il marchio Brembo dà prestigio, e alcuni produttori lo utilizzano addirittura nella loro comunicazione pubblicitaria. È un fatto che non solo ci inorgoglisce ma ci conferma ancora che la strada dell’eccellenza non passa soltanto dalla ricerca, dall’innovazione, dalla tecnologia ma anche da quella qualità che è patrimonio di noi italiani: una naturale attitudine a fare cose belle, anche le più insospettabili e inattese”.

La Sim è la società scientifica che promuove e diffonde la cultura di mercato nelle università e nelle imprese la competitività del Paese. “Il premio -spiega Riccardo Resciniti, presidente SIM- nasce dall’intenzione di identificare e premiare le eccellenze del Made in Italy nel mondo. Eccellenza non significa soltanto sapere creare valore economico, fatturato ed esportazioni ma significa anche saper creare valore sociale. Questa è la vera cultura di mercato nella nostra epoca e credo che l’ing. Bombassei e la Brembo abbiano proprio la capacità di dimostrare come tutto ciò sia possibile, coniugando valore economico e valore sociale ad altissimo livello”.

Lo Steering Committee, nato all'interno della Società Italiana Marketing proprio per gestire i rapporti tra il mondo delle università e quello delle imprese, riunisce tutti i marketing manager delle società partner.

“In un mondo che cambia velocemente sull’onda dalla trasformazione tecnologica e digitale -continua Luca Bonansea, direttore commerciale BNL-Gruppo BNP, presidente dello Steering Committee- è fondamentale un aggiornamento continuo delle competenze per avere skills adeguati rispetto a quanto richiesto oggi dal mercato del lavoro. In questo contesto, la Società Italiana Marketing è un veicolo privilegiato dove si incontrano le esigenze delle imprese e le opportunità di approfondimento e conoscenza offerte delle università. Sempre più spesso la complementarietà, l’agilità e la capacità di apprendere hanno un’importanza cruciale e diventano una precondizione per favorire l’attitudine di un’impresa ad innovare ed accrescere la propria competitività”.

Con un fatturato 2018 pari a 2.640 milioni di euro, Brembo è fornitore dei costruttori più prestigiosi a livello mondiale di autovetture, motocicli e veicoli Commerciali, di sistemi frenanti ad alte prestazioni, nonché di frizioni e altri componenti per il settore racing. Inoltre, ha un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con oltre 400 campionati mondiali vinti sino a oggi. L’azienda opera in 14 Paesi di tre continenti, con 24 stabilimenti e siti commerciali ed è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, AP, Bybre, Marchesini e opera anche attraverso il marchio AP Racing..

Ma le attività di Alberto Bombassei vanno ben oltre il suo impegno per Brembo: ha ideato e fondato il Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso, fa parte dei Consigli di ISPI e Assonime, è stato nominato presidente della Fondazione Italia Cina nel giugno 2018 e, sempre dal 2018, è vicepresidente di Aspen Institute e membro dell’Advisory Board di Confindustria Bergamo. Oltre agli incarichi pubblici ricoperti da Bombassei tra il 2013 e il 2018 alla Camera dei Deputati, in qualità di parlamentare per Scelta Civica e come componente della X Commissione per le Attività Produttive, Commercio e Turismo, dal 2001 al 2004 è stato presidente di Federmeccanica e, tra il 2004 e il 2012, vicepresidente di Confindustria per le Relazioni Industriali, Affari Sociali e Previdenza.