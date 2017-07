Brandmade firma il restyling di FISAR

BrandMade, digital advisory agency di Trilud Group nata nel 2013, si aggiudica il progetto di comunicazione strategica per il consolidamento digitale e il rilancio di FISAR, Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori che da oltre 40 anni sostiene e promuove una cultura del vino che diffonda i valori di indipendenza, territorialità e qualità della formazione e dell’informazione.



Restyling dell’immagine coordinata e dell’identità digitale, strategia digitale e social sui canali proprietari, content strategy e coordinamento dell’ufficio stampa: questi i punti chiave del progetto biennale, che si propone di riposizionare la comunicazione di FISAR e condividerne i valori all’interno del settore wine, per aprire l’accesso al mondo dell’enologia anche al grande pubblico grazie a un punto di vista allineato al contesto socio-culturale del momento.



Sul nuovo sito, interamente progettato secondo i più moderni canoni di user experience, i contenuti FISAR vengono riposizionati con una nuova mappatura, attraverso un mix strategico tra logiche SEO e identità stilistica del brand, diventando immediatamente raggiungibili e fruibili sia per gli appassionati della cultura del vino che cercano un punto di accesso al mondo enoico, sia per soci e professionisti alla ricerca di opportunità professionali, corsi di aggiornamento e news.



Ampio spazio ai contenuti didattici grazie alla nuova wine room che raccoglie glossari e terminologia utili ai soci in essere e potenziali, la sezione abbinamenti per gli appassionati che si stanno avvicinando al mondo del vino.



Sono i Sommelier FISAR a diventare protagonisti di un progetto editoriale basato sul racconto del territorio e dell’esperienza enoica: attraverso la selezione di “inviati speciali” all’interno delle Delegazioni prende vita un reportage sugli itinerari più affascinanti alla scoperta dei vini italiani.



“Il progetto per FISAR – dichiara Marco Schifano, Managing Director di BrandMade – è stato particolarmente interessante perché ci ha permesso di accompagnare il brand nel suo processo di riposizionamento attraverso il nostro approccio strategico e consulenziale. Dopo un’analisi attenta dello scenario italiano e del mercato abbiamo ridisegnato l’identità visiva di un brand con una lunga storia, ma ora pronto ad approcciarsi al digitale in una modalità moderna e incentrata su un giusto equilibrio di user experience, storytelling e logiche SEO.”



“FISAR è in un momento di grande evoluzione all’interno del panorama enologico italiano – dichiara Graziella Cescon, Presidente FISAR –. BrandMade si è dimostrata il partner ideale per capire le nostre necessità, guidandoci attraverso un piano strategico efficace, versatile e dinamico con una consulenza a 360°. Il risultato è un progetto di comunicazione integrato e multicanale, che ridisegna il nostro spazio digital per massimizzare il coinvolgimento di appassionati e professionisti che hanno scelto FISAR come formatore/informatore autorevole sul mondo del vino”.