Casaceto, tradizione e innovazione s'incontrano sul palco dell'Ariston.

Nuova campagna di marketing per Casaceto®, il primo aceto di alcol lanciato in Italia dal Gruppo De Nigris, che incontra a Sanremo la tradizione canora del Festival. La campagna pubblicitaria, in programma dal 4 al 18 febbraio, coinvolgerà le principali trasmissioni Rai e i maggiori gruppi editoriali italiani.

Grazie a tradizione e innovazione, fin dal 2013 e in questi anni l’aceto ha saputo conquistarsi uno spazio di primo piano nel mercato degli aceti classici su cui conta ormai una su cinque bottiglie vendute. E’ un prodotto naturale ottenuto dalla fermentazione degli zuccheri contenuti in frutta e cereali, multiuso, adatto sia a condire che conservare e a detergere in totale sicurezza. Ed è proprio la sua funzione polivalente insieme ad un prezzo accessibile (all’incirca 0,69 centesimi a bottiglia da 1 litro) a renderlo leader nel segmento di riferimento.

La distribuzione ha da subito dato fiducia a Casaceto® con un trend di crescita positivo giorno per giorno rimanendo infatti leader incontrastato. Viene scelto anche da coloro che preferiscono utilizzare l’aceto e non i normali detergenti per la pulizia della casa perché privo di agenti chimici, anticalcare e inodore. Disinfetta tutte le superfici e rispetta l’ambiente perché conservato in bottiglie in PET altamente riciclabili e alleggerite nel peso.

Nelle quattro serate in cui sul palco dell’Ariston si esibiranno i cantanti in gara al Festival andrà in onda lo spot di De Nigris dedicato a “Casaceto® l’originale, numero 1 in Italia”. Una campagna capillare che partirà il 4 febbraio con l’apertura del Festival e proseguirà fino al 18 febbraio coinvolgendo, oltre al Festival di Sanremo, anche altre importanti trasmissioni televisive Rai come Che Tempo che Fa, Domenica In e i contenitori di informazione come Tg1 e Rai News. La campagna interesserà anche i principali gruppi editoriali italiani.

“Siamo felici di contribuire alla manifestazione canora più importante d’Italia e senza eguali nel mondo come il Festival di Sanremo -dichiara Armando De Nigris, presidente del gruppo De Nigris 1889- portando nelle case degli italiani uno dei nostri prodotti di maggior successo, esempio della nostra capacità di innovare proponendo soluzioni di grande qualità, multiuso ed economiche oltre che completamente sostenibili”.