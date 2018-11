Contenuti video, Frame: la nuova soluzione per il mercato video internazionale

FRAME: LA NUOVA PIATTAFROMA DI CONTENUTI VIDEO

“FRAME” è la nuova piattaforma di contenuti video internazionale che mette a disposizione di publisher e brand un digital hub di contenuti video evergreen, short e social adatti ad ogni tipo di esigenza editoriale.

Frame contine oltre 6.000 contenuti video in 6 lingue diverse: italiano, inglese, francese, portoghese, brasiliano, spagnolo e a breve anche tedesco, turco, polacco, serbo, bulgaro e thai.

25 categorie tematiche diverse fra cui Celebrities, Moda, Viaggi, Sport, Tecnologia e Lifestyle.

CONTENUTI VIDEO: COME FUNZIONA LA NUOVA PIATTAFORMA FRAME

Bastano pochi click (o tap) per accedere alla piattaforma di contenuti video FRAME e iniziare a scaricare illimitatamente, con un semplicissimo sistema di crediti, contenuti video di alta qualità, dai topics più svariati, rigorosamente controllati, autorevoli e dal carattere fortemente social.

CONTENUTI VIDEO SU FRAME, IL NUOVO PROGETTO DELL?AGENZIA DIGITAL DI FONDAMEDIA SPECIALIZZA DA ANNI COME VIDEO CONTENT PROVIDER

Creatore di questo innovativa piattaforma di contenuti video, con cui poter sviluppare e monetizzare fin da subito la propria video inventory internazionale pronta per la pubblicazione, è il team di Fondamedia, agenzia digitale innovativa che opera da anni come Video Content Provider. L’azienda è composta da uno staff dinamico, giovane e sempre pronto a comprendere e ascoltare gli ultimi sviluppi del mercato.

Giovanni Consolente Business

Development Manager Fondamedia

Dopo essersi posizionata sul mercato italiano come content provider solido e smart allo stesso tempo, Fondamedia sta operando da tempo per posizionarsi con una strategia che va oltre i confini nazionali, grazie anche a una visione fortemente orientata all’apertura verso nuovi business di importanza globale. “I nostri contenuti hanno una grande versatilità e si adattano ai più svariati modelli di distribuzione e monetizzazione” racconta Giovanni Consolente, Business Developer Manager che guida l'espansione internazionale della Fondamedia - “Il nostro DNA ci ha dato la possibilità di costruire relazioni importanti con importanti realtà strutturate, dando inizio a collaborazioni crescenti con cui stiamo cercando insieme di espandere il nostro business model verso nuove Countries”.

Dopo aver aperto un business office a Madrid, l’obiettivo che vuole raggiungere Fondamedia, attraverso FRAME, è quello di ampliare ancora di più i propri orizzonti internazionali, alla continua ricerca di nuovi partner con cui collaborare e stringere nuove e consolidate partnership.

Fabio Stabile CEO Fondamedia



“La cosa importante di essere un video content provider (un’agenzia che crea contenuti) è riuscire sempre a captare i segnali del mercato e i bisogni dei partner che operano al suo interno” spiega Fabio Stabile, Founder di Fondamedia – “La tempestività e la flessibilità sono i 2 aspetti più importanti per chi, come noi, ha intenzione di operare in un mercato dinamico e sempre in fermento.

Oggi il mondo di Internet è prettamente orientato alla promozione di contenuto video, diventato fondamentale per coinvolgere il pubblico e farlo divenire parte integrante di ogni attività e strategia on-line. Per questo Fondamedia ha scelto di fornire ai propri partner tutta la propria esperienza in termini di nuovi insight, feature e storytelling; questo consente la creazione di contenuti che fanno realmente la differenza nel panorama odierno.