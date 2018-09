Da VueTel: Todd Baron nuovo COO di VueTel Usa

VueTel ha annunciato l'assunzione di Todd Baron come Chief Operating Officer di VueTel USA, la sua società operante negli Stati Uniti. L'azienda di telecomunicazioni rafforza così la sua presenza nel New Jersey, con l'obiettivo principale di collegare gli Stati Uniti e l'Africa.

Nel suo nuovo ruolo, Todd Baron guiderà le operations di VueTel USA, inclusa la nuova offerta di servizi dati e di applicazioni antifrode, basate sui nuovi sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da VueTel di concerto con la facoltà di Ingegneria dell’Università di Perugia.

VueTel USA prevede di investire 1,2 milioni di dollari per espandere la sua offerta sul mercato americano e in particolare per migliorare le comunicazioni tra gli Stati Uniti e i paesi dell'Africa.