Davide Passero, ad di Alleanza, premiato Ceo dell’Anno a Le Fonti Awards

Al centro Davide Passero (Alleanza Assicurazioni), premiato come CEO dell'anno a Le Fonti Awards.

Anche quest'anno Le Fonti Awards, giunti alla settima edizione, hanno rappresentato un’occasione di incontro e confronto tra i protagonisti del mondo assicurativo ed economico-finanziario, per premiare le eccellenze del settore declinate secondo diversi indici di attribuzione. Generali Country Italia si è aggiudicata due riconoscimenti prestigiosi attribuiti a Davide Passero, Ceo di Alleanza Assicurazioni, e a Generali Italia. La selezione dei vincitori è avvenuta secondo un’indagine del Centro Studi e dell’Istituto di Scienze e Cultura di Le Fonti che ha coinvolto oltre 40.000 contatti qualificati provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni. A Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, è stato assegnato il prestigioso riconoscimento Ceo dell’Anno nel settore Assicurazioni Ramo Vita “per le grandi doti di competenza e leadership dimostrate attraverso il lavoro svolto con l’obiettivo di rendere Alleanza Assicurazioni una società che si distingue sul mercato per la capacità di instaurare partnership solide e durature con i Clienti accrescendo la produttività della rete in maniera profittevole e sicura”. E per il raggiungimento “di prestigiosi traguardi professionali, promuovendo l’Innovazione e lo spirito di squadra”.

Generali Italia, nel settore Assicurazioni, è stata invece riconosciuta come Top place to work “per essere un’eccellenza anche nella gestione e crescita delle risorse umane” e per aver creato “un ottimo ambiente di lavoro performante, capace di attrarre e trattenere nuovi talenti”. Il premio è stato ritirato da Gianluca Perin, direttore HR e Organizzazione. Nel corso della premiazione è stato menzionato, in particolare, l’innovativo campus di Mogliano Veneto che, con le sue attività per i dipendenti, concorre ad esprimere il welfare aziendale della Compagnia. Generali Italia, la compagnia assicurativa del Gruppo Generali, è leader di mercato con la più grande e diversificata rete distributiva in Italia. Agli oltre 10 milioni di clienti, tra persone, famiglie e imprese, offre soluzioni assicurative vita, danni e previdenza, personalizzate in base ai bisogni degli assicurati. Con una raccolta premi complessiva di 23,4 miliardi di euro, Generali Italia è il primo polo assicurativo del Paese. In Italia, il Gruppo opera con Generali Italia, Alleanza Assicurazioni, Genertel e Genertellife. Alleanza Assicurazioni, società del Gruppo Generali, opera su tutto il territorio nazionale con circa 15.000 Collaboratori al servizio di circa 1.9 milioni di Clienti. Solidità, affidabilità, trasparenza e professionalità, combinati a una mentalità aperta al cambiamento e sensibile alle innovazioni, costituiscono il sistema di valori attraverso cui la compagnia interpreta e soddisfa ogni esigenza assicurativa, previdenziale e di risparmio delle famiglie.