Discovery Italia, Marinella Soldi nomina Alessandro Araimo general manager

Alessandro Araimo, a partire dal primo marzo, assume la carica di Executive Vice President General Manager di Discovery Italia a diretto riporto di Marinella Soldi, President & Managing Director di Discovery Networks Southern Europe. Araimo, in Discovery dal 2014, ricopriva in precedenza il ruolo di SVP & Chief Operating Officer di Discovery Southern Europe.

Marinella Soldi, President & Managing Director di Discovery Networks Southern Europe, ha commentato: “Sono lieta di nominare Alessandro Araimo General Manager per l’Italia. Alessandro ha contribuito a rendere la nostra Region una delle più rilevanti e innovative all’interno di Discovery. L’Italia è uno dei top market del gruppo e Alessandro è la persona giusta per affrontare le sfide di un paese sempre più competitivo e, allo stesso tempo, ricco di nuove opportunità”.

Alessandro Araimo, classe 1970, prima dell’arrivo in Discovery ha lavorato come Direttore Generale al Gruppo Sole 24 Ore con delega sulla divisione Education, Events & Services, mentre in precedenza ha ricoperto il ruolo di Vice President Business Development in Condé Nast. Ha svolto una lunga carriera nel mondo della consulenza - in particolare nel settore media e tlc - lavorando in Roland Berger, Value Partners, Bain&Co e all’interno di Fininvest. Dall’aprile 2015, inoltre, Araimo è membro del Consiglio di Amministrazione di Auditel mentre nei giorni scorsi è stato nominato Vice Presidente di Confindustria Radio Televisioni.

Discovery Italia fa parte di Discovery Networks International – il cui President & Ceo è JB Perrette – divisione internazionale del gruppo Discovery Communications guidato dal President & Ceo David Zaslav.