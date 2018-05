East Media tra le migliori agenzie di comunicazione per la Cina

Consolidare la propria presenza nel mercato cinese può essere una sfida complessa: le differenze linguistiche e culturali sono spesso uno scoglio importante. A risentirne sono soprattutto comunicazione e marketing, che devono passare dai media cinesi,​ molto diversi da quelli occidentali. Per questo esistono le agenzie di comunicazione​: ma sono ancora molte le imprese che non comprendono l’importanza del loro operato.



Scegliere un’agenzia digitale è una decisione importante, specialmente se il target è la Cina. Non tutte le aziende sanno con quale collaborare, e molto spesso in Cina può capitare di avere problemi con le agenzie locali: non è semplice comunicare e capirsi a causa della lingua e della distanza geografica e culturale. Secondo un recente sondaggio, la collaborazione media tra impresa e agenzia in Cina è 2 anni e 10 mesi​: più di un anno in meno dalla media nazionale. Per i brand che hanno compreso l’importanza di una collaborazione basata sulla fiducia e sul lungo termine​, East Media viene indicata quale esempio di partner ideale da Jing Daily​, noto portale di business sulla Cina. Il suo team cross culturale, composto da cinesi che parlano italiano e italiani che parlano cinese, è in grado di capire e soddisfare le esigenze delle aziende direttamente dall’Italia.



Intervistata per l’articolo la Jiaqi Luo, Digital Strategist di East Media, ha raccontato: “è quasi un cliché dire che la Cina è un mercato dinamico che cambia molto velocemente. Ma è vero, e molto spesso in Europa tutto questo è sottovalutato. I brand devono dotarsi di un team competente ​che sia interamente focalizzato sulla Cina​, che conosca i tool e si aggiorni sui nuovi trend ogni giorno. Molto spesso le agenzie hanno quasi un ruolo “educativo” per i brand - li manteniamo informati su tutto ciò che accade in Cina”.



Così ha commentato Emanuele Vitali​, Managing Director di East Media: “È sempre un piacere essere premiati per l’impegno. Leggere che East Media è tra le migliori agenzie che le aziende si possano scegliere per il mercato cinese è un onore per noi. Speriamo che nel tempo sempre più aziende scelgano di avere un percorso strutturato per una comunicazione realmente efficace. In Cina c’è sempre più richiesta di prodotti Made in Italy”.



Un’agenzia permette alle imprese di agire al meglio: si può pensare di affidare il lavoro a un singolo collaboratore freelance, ma questo sebbene possa sembrare un risparmio può avere conseguenze negative. Come sottolineato anche nell’articolo di Jing Daily, il valore aggiunto di un’agenzia è la visione di insieme​, competenze​ e capacità​ che non è possibile trovare in una singola figura.