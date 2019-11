Enervit sbarca in Cina con Alibaba

Enervit ama lo sport. E lo sport, anno dopo anno, la ricambia. In Italia, dove l’azienda è leader nella nutrizione sportiva, nell’alimentazione funzionale e negli integratori di omega-3. In Europa, dove si attesta ai primi posti negli integratori per gli sport di endurance. E adesso in Cina, con una sfida straordinaria. A spalancarle le porte Alibaba, che le ha offerto di entrare a pieno titolo su Tmall Global, il market-place B2C a firma del colosso dell’e-commerce che nel Paese del Dragone non conosce rivali e che conta quasi 700 milioni di consumatori attivi sulle sue piattaforme.

L’accordo è siglato, l’avventura sta per iniziare. Un’occasione unica per un’azienda che, fiera del suo approccio all in house (ogni prodotto, infatti, è concepito-progettato-testato- realizzato-spedito dalla casa madre), punta a espandersi a livello internazionale con le sue linee di integratori alimentari pensati per lo sport e il wellness: Enervit Sport, prodotti altamente tecnici, studiati per chi pratica sport di endurance e di squadra, a tutti livelli, e desidera migliorare la propria performance. Ed EnerZona, la linea di prodotti dedicata al wellness, ricca di snack bilanciati e di integratori di omega-3 puri, concentrati e certificati.

Enervit e sport: un binomio indissolubile. A testimoniarlo sono anche le molte partnership con le diverse Federazioni sportive, vedi la FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali, per la quale è sponsor ufficiale delle squadre nazionali di sci alpinismo e fornitore ufficiale delle squadre dell’area nordica. Oppure la FCI, la Federazione Ciclistica Italiana, di cui Enervit è Nutrition Partner della Nazionale Italiana di Ciclismo e sponsor della maglia azzurra. Senza dimenticare il prestigioso circuito Ironman, in qualità di Official Nutrition Partner IRONMAN® European Tour. Federazioni, ma non solo. Enervit ha il piacere, soprattutto l’onore di essere vicina, oggi come allora, a molte medaglie d’oro conquistate ai vari mondiali e alle molte olimpiadi, comprese quelle di Rio 2016.

“Dallo sport abbiamo imparato tantissimo. Lo spirito sportivo è un’energia positiva che ci rende migliori: questo è il nostro slogan, il nostro credo. Lo stesso che da oltre quarant’anni ci sostiene nello stare accanto ai grandi campioni mondiali, olimpici, primatisti, di sport individuali e di squadra”, dichiara Alberto Sorbini, Presidente di Enervit S.p.A. “Un’esperienza che ora siamo orgogliosi di condividere con gli sportivi cinesi, desiderosi di aprirsi all’esperienza di chi, come noi, ha contribuito a creare una sana cultura sportiva e alimentare, a qualsiasi livello. Un ringraziamento speciale lo devo a Rodrigo Cipriani Foresio per l’eccezionale collaborazione”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di comunicare l’apertura sulle nostre piattaforme dello store di Enervit”, dichiara Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager Alibaba and Country Manager Alipay South Europe at Alibaba Group, che aggiunge: “L’apertura del flagship store su Tmall Global è avvenuta in tempi brevissimi grazie al supporto e alla determinazione del Presidente di Enervit Alberto Sorbini e alla collaborazione di VAR Group, Tmall Partner basato in Italia, e a tutto il team italiano. La Cina è da sempre un grande mercato dello sport: fare attività fisica per mantenere il giusto equilibrio tra corpo e mente fa parte della cultura del popolo cinese e sono fiducioso che i molteplici prodotti di Enervit, dalla lunga storia, passione e qualità, saranno in grado di conquistare i nostri 700 milioni di utenti attivi sulle piattaforme, consumatori giovani, sportivi e salutisti”.

Enervit è stata supportata tecnicamente da Alisei, azienda del gruppo Vargroup.