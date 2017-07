Fabbricini (CONI): "Sportdance evento di grande importanza per lo sport"

Con la cerimonia di inaugurazione, che ha visto protagonista la conduttrice televisiva Milly Carlucci, ha preso avvio la decima edizione di SPORTDANCE, il più grande festival della danza sportiva al mondo, voluto da FIDS quale luogo ideale per la disputa delle competizioni più importanti per la danza sportiva. Fino al 23 luglio si svolgeranno nel quartiere fieristico di Rimini, sotto le insegne di IEG, Italian Exhibition Group, la società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza i Campionati italiani assoluti e di categoria di danza sportiva. La manifestazione nasce dalla collaborazione fra la FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva riconosciuta dal CONI), IEG e il Comune di Rimini.

LE DICHIARAZIONI

Roberto Fabbricini, Segretario Generale del CONI, “SPORDANCE è una delle cose più importanti per numero di persone coinvolte, passione e impegno della FIDS nel panorama sportivo. La Federazione Italiana Danza Sportiva nonostante tutte le non poche difficoltà è riuscita in questi anni ad accrescere in numeri e in valore il settore della danza sportiva. Mi pare che siamo su una buona strada, che può solo migliorare, visti i numeri coinvolti e la grande passione di questa enorme comunità di atleti”.

Matteo Marzotto, Vicepresidente Esecutivo IEG: “Il comparto della danza sportiva, come quello della ginnastica ospitati da IEG, rappresentano un valore umano ed economico. SPORTDANCE è tra le manifestazioni che richiamano protagonisti e pubblico da tutto il mondo, coinvolgendo atleti di tutte le età, a dimostrazione che lo sport sano è un valore importante. Senza dimenticare il vero fiore all'occhiello dell'intero sistema sportivo rappresentato dai campioni delle competizioni paralimpiche".

Michele Barbone, Presidente FIDS, “Ho il piacere di dire che questa edizione dei Campionati Italiani Assoluti e di Categoria di Danza Sportiva ha così tante particolarità da diventare unica per importanza e interesse. Nel 2017 celebriamo due anniversari di importanza storica per il nostro movimento. Il primo: il 28 febbraio del 1997 la Giunta Esecutiva del CONI comunicò il riconoscimento della neonata Federazione quale Disciplina Associata. Il secondo: il 26 giugno del 2007 l’impegno e il lavoro della Federazione vengono premiati dal CONI che votò (all'unanimità) l'ingresso della Federazione Italiana Danza Sportiva tra le Federazioni Sportive Nazionali. Non è poco per essere suggestionati. La ciliegina sulla torta? Dieci anni di proficua collaborazione con la Fiera di Rimini. Siamo qui, infatti, per la decima edizione consecutiva dei nostri Campionati”.

Milly Carlucci, conduttrice di “Ballando con le Stelle” e madrina di SPORDANCE 2017 “Sono felice di essere qui, mi sento a casa. La danza è la mia vita, mi ha consentito di ritrovare la mia vecchia passione per il pattinaggio artistico e di incontrare in questi anni tanti talenti in giro per l’Italia. Questa manifestazione è la prima in Italia e nel mondo ed essere qui per me è doppiamente bello, perché è un ritorno. Ero stata infatti la madrina del quartiere fieristico nel 2001. Veramente emozionante tornare e vedere questa manifestazione straordinaria”.

UN MONDO DA SOGNO IN MOSTRA CON DANCE EXPO

Nell'area Dance Expo (allestita nella Hall centrale), la vetrina commerciale delle aziende interessate al mercato della danza sportiva. In mostra abiti sfavillanti, calzature preziose, make up e bigiotteria da dive, accessori per acconciature da favola…