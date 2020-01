Ironico, giocoso e coinvolgente, Febal celebra la Casa con il nuovo spot tv

È on air il nuovo spot Tv Febal Casa, uno dei principali brand di arredamento nel segmento del total look, che porta la firma creativa di Lorenzo Marini Group. Lo spot ridefinisce un nuovo modo di concepire e vivere l’ambiente domestico con uno stile di comunicazione ironico e coinvolgente. La nuova campagna di comunicazione Febal Casa, ricca di emozioni, racconta scene di vita in una casa gioiosa, un luogo di felicità e da vivere, amicale e sociale. La casa che tutti vorrebbero avere.

Nel video gli ambienti di uno store Febal Casa si trasformano in un gioco e diventano set per selfie istantanei scattati dai protagonisti dello spot, i millenials. I protagonisti, con stili e personalità differenti, si recano infatti furtivamente in uno store Febal Casa e si muovono negli ambienti giovani e vivaci – dalla zona living, alla cucina, alla zona notte – con il proprio accappatoio, con la nonna e i tortellini, insieme ad amici e pizza d’asporto oppure in compagnia del proprio “cucciolo”. Il tutto per potersi scattare un selfie all’interno del luogo rappresentativo per eccellenza del concetto di casa.

A sottolineare il concetto, lo storytelling è raccontato in modo vivace, energico e simpatico con la famosa canzone di Fred De Palma Una volta ancora, il cui testo è stato riadattato da Lorenzo Marini Group nella tematica del selfie e rielaborato musicalmente con una cover realizzata da Bottega del Suono.

La nuova campagna di comunicazione si inserisce in un percorso strategico che mira a sottolineare il nuovo posizionamento del brand nel settore dell’arredamento completo. Lo spot da 15’’, 30” e 60”, pianificato sulle reti Rai, Publitalia e Discovery, fa parte di un progetto di comunicazione integrata che vedrà la televisione come media principale, affiancata da radio e stampa, con declinazione sui canali digital e social media.