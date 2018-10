George Clooney cavaliere medievale con Natalie Dormer nel nuovo spot Nespresso

George Clooney cavaliere medievale nel nuovo spot Nespresso

Dopo il famoso "Nespresso. What else?", George Clooney diventa un prode cavaliere in armatura che dal Medioevo arriva nella New York di oggi alla ricerca di un tesoro: il miglior caffè del reame, lanciato in oltre 30 paesi in tutto il mondo. L'attore è tornato a vestire i panni di testimonial di Nespresso nel nuovo spot del brand, "The Quest" ambientato in un castello medievale.

Accanto a lui in questa epica avventura nei panni della regina, abbandonata incredula sul trono mentre lo ringrazia per aver salvato il regno da un drago, c'è Natalie Dormer, l'attrice britannica famosa per le serie tv "I Tudors" e "Il Trono di Spade". La sovrana lo ricompensa ma George parte alla ricerca di qualcosa che desidera ardentemente. E dalla corte medievale spunta al cinema in cui il film è proiettato, fino alle strade di New York, su un autobus a due piani, per dimostrare che il cavaliere è disposto a tutto pur di trovare quello che vuole.