I cesti di Natale: bastano pochi click e Md manda a tutti il regalo giusto

Non è mai troppo presto per pensare ai regali di Natale, specie si ha l’opportunità di farne tanti, inviarli direttamente anche a chi è distante e aggiungere persino un biglietto di auguri personalizzato. Il tutto con pochi click. MD ha pensato a tutto questo e mette a disposizione dei propri clienti un servizio di acquisto e spedizione on line di cesti natalizi. Fino al 3 novembre è possibile scegliere tra tre differenti tipologie di regalo, tutte con un’ampia selezione di quei prodotti che fanno preferire agli italiani la qualità e la convenienza di questa insegna con oltre 780 punti vendita in Italia, ma anche servizi on line che stanno conquistando sempre più utenti.

C’è persino la possibilità di scegliere la settimana di consegna, a partire dal 18 novembre. Un’offerta ottima per liberi professionisti e ad aziende, che prevede l’acquisto minimo di dodici pezzi, ma di cui può avvalersi anche chi ha tanti amici e parenti lontani a cui desidera regalare una “Buona Spesa”. Procedere con l’ordine è davvero facile: pasta cliccare su https://www.mdwebstore.it/content/106-cesti-di-natale-2019 scegliere tra le tre confezioni disponibili, la consegna avviene senza spese di spedizione in tutta Italia.