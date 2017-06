Ikea: sfida GroupM-Dentsu A.N. per l'incarico media. Partita da 20mln annui

Ikea si appresta a cambiare partner per il media planning and buying nel nostro Paese. Come scrive Engage, la filiale italiana del colosso svedese, attualmente seguita da Initiative, ha infatti avviato un pitch che coinvolge GroupM (le centrali candidate, a quanto risulta a Engage, potrebbe essere Mec e MediaCom) e Dentsu Aegis Network (che dovrebbe partecipare con Carat).

Una partita da circa 20 milioni di euro annui (in tale cifra sono stiambili gli investimenti annuali del colosso svedese) che fa gola a tutti.