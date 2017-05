Il TV The Frame di Samsung alla Biennale di Venezia Viva Arte Viva

Samsung alla Biennale di Venezia sarà partner dell’artista Lee Wan, che mostrerà la sua serie di film “Made In” sul The Frame presso Counterbalance, il Padiglione Coreano gestito dal direttore artistico Lee Dae-hyung.

Samsung ha annunciato che il TV The Frame sarà esposto a Viva Arte Viva, la 57ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, in programma a Venezia dal 13 maggio al 26 novembre 2017. L’azienda metterà a disposizione 15 TV The Frame che verranno esposti nel corso dell’evento presso il Padiglione Coreano, la sala stampa ufficiale e la sala VIP. Presentato a Parigi all’inizio di quest’anno, The Frame, il nuovo “Lifestyle TV” di Samsung, è stato ideato per essere integrato in armonia con lo stile di vita dei consumatori. Quando è acceso, The Frame offre immagini in UHD, mentre quando è spento, il TV si trasforma in un’opera d’arte personalizzabile. Quando la “Modalità Arte” è attiva, The Frame può mettere in mostra esclusive opere d’arte, come pitture e illustrazioni, ma anche foto personali. The Frame è anche stato premiato con il Best Innovation Award al CES 2017, l’importantissima fiera di elettronica di consumo tenutasi negli Stati Uniti all’inizio dell’anno.

Il TV The Frame di Samsung alla 57ª Biennale di Venezia Viva Arte Viva. Le parole di Seung-hee, Vice President of Visual Display Business di Samsung Electronics

“In un’era in cui i consumatori valutano come i prodotti possono dare valore alla loro vita quotidiana, è importante riuscire ad andare oltre alle sole funzionalità”, ha dichiarato an Seung-hee, Vice President of Visual Display Business di Samsung Electronics. “In Samsung abbiamo ridefinito come un TV può valorizzare lo spazio domestico, inserendosi come un vero oggetto d’arredamento. Siamo felicissimi di avere il The Frame in mostra e promuoverne il suo valore durante questa manifestazione internazionale.” Per l’occasione, Samsung sarà partner dell’artista Lee Wan, che mostrerà la sua serie di film “Made In” sul The Frame presso Counterbalance, il Padiglione Coreano gestito dal direttore artistico Lee Dae-hyung. Le opere di Wan si ispirano principalmente al concetto secondo il quale la società contemporanea sia plasmata dal capitalismo e materialismo. La serie “Made In” contiene immagini della routine quotidiana di Wan, simbolizzando la modernità e le culture di 10 paesi asiatici, tra cui Cina, Taiwan, Thailandia, Malesia, Cambogia e Myanmar. La serie mostra i valori della storia di ogni paese e i cambiamenti culturali nel contesto dell’uniformità culturale tipica del globalismo. “The Frame è l’unico prodotto capace di trasmettere l’autenticità degli artisti, mantenendo nel contempo un design raffinato”, ha dichiarato Lee Wan. “Mostrando The Frame alla Biennale di Venezia promuoveremo questo TV come un oggetto di interesse per il mondo dei musei e delle gallerie d’arte, ma anche per gli artisti.” Fondata nel 1895, La Biennale di Venezia è considerata una delle istituzioni culturali più note e prestigiose al mondo, e ogni anno mette in vetrina esibizioni e artisti provenienti da 90 paesi del mondo.

Samsung Electronics



Lee Wan

Come artista moderno, concentra la sua attività sulla società contemporanea e su come sia stata plasmata dal capitalismo e materialismo. Nel 2014, Wan ha ricevuto il suo primo ARTSPECTRUM Award dal Leeum, il museo d’arte di Samsung. Wan è stato anche premiato con il 26° Sculpture Award nel 2015. Nel 2016, Art Basel Hong Kong ha nominato Wan come uno “Top 9 Noticeable Artists”. Quest’anno è stato selezionato come rappresentante coreano alla 57ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. Le sue opera d’arte sono in mostra alla 10ª Gwangju Biennale, il museo nazionale di arte moderna e contemporanea in Corea e al Museum of Art di Seoul.