illycaffè lancia Cold Brew: la novità Millennial dell’estate 2018

illycaffè, azienda leader globale nel segmento del caffè di alta qualità, rinfresca l’estate 2018 con il nuovissimo Cold Brew, soft drink naturale a base caffè preparato con il sistema di estrazione a freddo che esalta l’unico blend illy 100% Arabica.

Servito alla spina, illy Cold Brew è il risultato di 12 ore di infusione che permettono di preservare al meglio tutti gli aromi del caffè, esaltandone il gusto.Un’alternativa naturale, dal gusto fresco e dissetante, senza aggiunta di zuccheri e senza calorie, studiata appositamente per il target Millennial sempre attento alle novità così come alla qualità di ciò che consuma.

Grazie al sistema di spillatura brevettato illy Cold Brew può essere gustato sia nella versione liscia con ghiaccio che in quella illy Cold Brew Aria, con soffice schiuma persistente ottenuta in modo del tutto naturale senza aggiunta di altri ingredienti. Una novità che si propone di creare nuove occasioni di consumo del caffè: dai pomeriggi estivi più afosi al momento dell’aperitivo grazie anche alla sua versatilità che lo rende ingrediente ideale per i cocktail più freschi e sorprendenti.