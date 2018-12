illycaffè lancia la nuova illy Art Collection firmata da Matteo Attruia

illycaffè, azienda leader globale nel segmento del caffè di alta qualità, presenta la nuova illy Art Collection firmata da Matteo Attruia, l’artista italiano noto per le sue opere ironiche ed eleganti realizzate attraverso l’utilizzo di svariati mezzi espressivi, tra cui pittura, fotografia e riutilizzo di oggetti d'uso e soluzioni installative tra le più diverse.



Lavorando sull’iconica tazzina illy disegnata da Matteo Thun nel 1991, Attruia prende spunto dalla tecnica della lettera minatoria scomponendo la nuova illy Art Collection in 36 combinazioni di messaggi diversi, ognuno con un proprio significato, ma sempre positivo. Abbinando di volta in volta le parole impresse sulle tazzine con quelle sui piattini, chiunque può personalizzare la sua coffee experience creando una frase diversa. Una scelta quella di Attruia non di carattere estetico o di decoro, ma che vuole rappresentare al meglio la contraddizione tra significato e significante, producendo un evidente cortocircuito espressivo.



“Con Matteo Attruia - spiega Massimiliano Pogliani, Amministratore Delegato di illycaffè – abbiamo voluto sottolineare l’aspetto del consumo del caffè legato alla socialità. Questa illy Art Collection, decorata con parole che il consumatore può combinare a piacimento per produrre messaggi di senso compiuto, rappresenta il luogo in cui si incontrano e si fondono i linguaggi dell’arte contemporanea con quelli dell’universo illy, producendo un’esperienza completa, sociale, visiva e tattile”. La illy Art Collection di Matteo Attruia sarà disponibile da metà dicembre nel formato da 1 tazza a 25 €.