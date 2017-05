Intesa Sanpaolo inaugura oggi i nuovi spazi della storica filiale di Monza

Mauro Federzoni, responsabile Direzione Regionale Milano e Provincia di Intesa Sanpaolo: inaugurata oggi la rinnovata filiale di Monza in piazza Trento e Trieste.

Rinnovata la filiale Intesa Sanpaolo di Monza in piazza Trento e Trieste

Intesa Sanpaolo inaugura oggi a Monza i nuovi spazi della filiale di Piazza Trento e Trieste, punto operativo storico in una delle più importanti province della Lombardia. La sede inaugurata oggi è la seconda della provincia di Monza ridisegnata sul modello del nuovo layout introdotto dal Gruppo Intesa Sanpaolo da fine 2015 con 88 filiali già riorganizzate in tutta Italia e al suo interno ospita in uno spazio riservato un’agenzia immobiliare di Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione immobiliare del Gruppo presente con 32 agenzie nelle principali città italiane. Il cambiamento del luogo fisico va di pari passo con quello dell’approccio al cliente e sta riguardando sia le grandi città sia le piccole realtà.

Il Sindaco di Monza Roberto Scanagatti e il direttore della filiale di Monza in piazza Trento e Trieste, Maria Gabriella Mariani, all'inaugurazione dei rinnovati ambienti della banca.







Intesa Sanpaolo rinnova la filiale di Monza in piazza Trento e Trieste. Le parole di Mauro Federzoni, responsabile Direzione Regionale Milano e Provincia di Intesa Sanpaolo

Un nuovo modo di fare banca come commentato da Mauro Federzoni, responsabile Direzione Regionale Milano e Provincia di Intesa Sanpaolo: «La trasformazione degli spazi rispecchia una nuova modalità di accoglienza che vogliamo esprimere ai clienti sul nostro territorio. Abbiamo concepito i nuovi spazi come una casa: con divani, librerie, postazioni informatiche, tavoli, area relax per il caffè. La filosofia commerciale sottostante è quella di portare l’inclusività dei clienti ai massimi livelli favorendo le connessioni fra gli attori del territorio e mettendo a disposizione un luogo fisico dove tutti, clienti, start up e imprese innovative possono trovare un punto di incontro per lo scambio di business e di idee”. L’iniziativa di oggi testimonia la volontà di Intesa Sanpaolo di continuare a investire in un territorio in cui è storicamente attiva a sostegno dell’economia reale. «Nella provincia di Milano e Monza-Brianza Intesa Sanpaolo vanta un milione e mezzo di clienti fra privati e imprese – afferma Federzoni – e le nostre filiali supportano anche un tessuto imprenditoriale strategico fatto di piccole e medie aziende particolarmente inclini all’innovazione. La filiale diventa una sorta di piattaforma sociale che mette il cliente al centro, offrendogli la possibilità di acquisire nuove competenze e di partecipare a iniziative ed eventi non solo finanziari”. Alla inaugurazione è seguita la degustazione: “Gusti diVini”, in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, con cui Intesa Sanpaolo ha sviluppato da tempo attività congiunte.



La filiale come nuovo luogo di incontro per il territorio



Il nuovo modello di filiale nasce dall’ascolto dei clienti e del personale della Banca. Condivisione di storie e di valori, coinvolgimento del territorio, accoglienza, flessibilità e modularità sono le parole chiave di questa vera e propria rivoluzione degli spazi. Fra nuovi allestimenti e tecnologie, le filiali perdono la connotazione di “sportello” per le transazioni per diventare sempre più un luogo “familiare”, accogliente, adatto al dialogo, all’incontro, alla comunicazione e al lavoro. Un’officina di idee in cui la Banca vive il territorio e dove è possibile dar vita a confronti ed eventi anche di carattere culturale, artistico e sociale destinati a famiglie, imprenditori, professionisti, start up e giovani. Il progetto di restyling delle filiali è sinergico con l’evoluzione dei canali digitali, sempre più integrati con quelli tradizionali (sono quasi 6 milioni i clienti Intesa Sanpaolo che operano in multicanalità). Intesa Sanpaolo punta sulla qualità del servizio e della relazione umana e considera la filiale un tesoro di esperienze e di contatto con il cliente, destinandole quindi un ruolo centrale nell’offerta di consulenza per accompagnare i clienti nelle scelte più importanti. L’agenzia sarà sempre più un luogo stabile di relazione integrato con gli altri touch point messi a disposizione dei clienti.

I nuovi spazi della filiale di piazza Trento e Trieste



Con grandi vetrate e porte a scorrimento la banca rilancia il modello di apertura e trasparenza comunicando ai passanti le soluzioni e i servizi offerti invitandoli a entrare. I locali si sviluppano su 2 piani. Il primo spazio che si incontra è l’area accoglienza, punto di primo contatto con i clienti e di orientamento verso i servizi richiesti. Gli operatori, supportati anche dalle nuove tecnologie, aiutano il cliente a indirizzarsi verso i servizi desiderati, dalla consulenza specialistica fino all’uso delle casse self e gestiscono anche l’organizzazione dei nuovi appuntamenti. Vicino a questo spazio si sviluppano una zona living, con librerie, divani e poltrone che ben rappresentano l’intento della Banca di far sentire i clienti “a casa”; l’area casse e due salotti per gli incontri con i clienti. Il fulcro della filiale è la “piazza”: un’area condivisa con un grande tavolo di legno grezzo, pensata per lo scambio di idee e di esperienze e per ospitare eventi e momenti d’incontro con clienti e non clienti. Vicino a questo spazio si sviluppano altri salotti e uno spazio riservato al co-working. Al secondo piano si trovano altri salotti per gli appuntamenti individuali o riservati. Nella ristrutturazione sono stati utilizzati materiali semplici con un’attenzione particolare al loro valore ecologico. La tecnologia è una presenza costante: l’area esterna delle casse self, accessibile h24, ospita 5 sportelli automatici evoluti. Nei locali interni sono disponibili per i clienti connessione wi-fi e tablet di libero utilizzo. La filiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.05 alle 19 (con chiusura a pranzo) e con servizio di cassa servita disponibile fino alle 16.00 e il sabato mattina dalle 9 alle 13 per servizi e attività di consulenza. Sono altresì presenti all’interno della filiale 2 casse veloci.