La frutta al liquore Fabbri si rifà il look, un restyling dall'animo vintage

Un pensiero bello, oltre che buono. L’universo Fabbri, dal 1905 sinonimo di gusto made in Italy, è universalmente riconosciuto anche per la cura estetica dei suoi prodotti. In occasione del Natale l’azienda bolognese rifà il look alle sue “Specialità al Liquore”, con un packaging dall’animo vintage che richiama gli iconici arabeschi bianchi e blu, che hanno fatto varcare al vaso di Amarena le soglie del tempio mondiale del design, il MoMa di New York.

L’impatto a scaffale dei prodotti è immediato, grazie alla carta perlescente della nuova etichetta, impreziosita dagli elementi in blu metallizzato lucente e in rilievo che dialogano con i dettagli in argento, a partire dal copri-tappo. Una confezione elegante ed ecologica, in quanto perfettamente riutilizzabile.

La gamma della Frutta al Liquore è ideale come pensiero per un Natale all’insegna del gusto e dello stile.