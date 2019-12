Scherma, tra stoccate e affondi MD sale in pedana con i campioni italiani

Tra stoccate e affondi sotto il Vesuvio, MD mette la sua firma come title sponsor ai Campionati italiani di Scherma 2020, un abbinamento certo non insolito considerando la passione di questa insegna per lo sport e per la città di Napoli che ospiterà l’evento il prossimo giugno. La collaborazione riflette l’attenzione del presidente e fondatore del gruppo, Patrizio Podini, per le discipline sportive, un interesse all’origine di importanti partnership nazionali del marchio. Le ultime in ordine di tempo vedono MD a fianco di Aquila Basket, compagine di campionato A1 con logo MD ben visibile sulle maglie e nel palazzetto dello sport di Trento e, dall’altro capo dell’Italia, la brandizzazione dello stadio San Paolo durante le partite in casa del Ssc Napoli.

Quest’ultima collaborazione nasce dall’affetto del cavalier Podini per la città di Napoli. Una passione ricambiata, tanto che nel 2019, durante i festeggiamenti del suo 80mo compleanno, il cavaliere ha ricevuto dalle mani del sindaco Luigi De Magistris la medaglia della città partenopea. Un segno di gratitudine per “l’imprenditore visionario vulcanico che ha unito l’Italia attraverso la distribuzione”. Infatti proprio a Napoli, esattamente 25 anni fa, Patrizio Podini ha voluto dare vita alla sua idea più geniale: quell’insegna MD, dove M sta per Meridione, inventando il discount in un Sud ancora molto legato alla distribuzione al dettaglio.

Quei primi passi in Campania hanno portato oggi MD ad essere il secondo player italiano del settore discount con oltre 780 punti vendita in tutta Italia, serviti da otto8 centri logistici per la distribuzione a cui si aggiungerà presto quello di Cortenuova (Bergamo) destinato a diventare il più grande polo logistico in Italia nel canale discount. L’azienda ha mostrato negli ultimi cinque anni il maggior tasso di crescita medio annuo della Gdo Italiana con il 15,6%. Detiene una quota di mercato del 15%, occupa 7.000 dipendenti e ha chiuso il 2018 con 2,5 miliardi di vendite nette, pari a un incremento del 7,7% sull’anno precedente. Nel futuro il piano di sviluppo fino al 2021 di MD prevede l’apertura ogni anno di una media di 45 nuovi punti vendita, con superfici dai 1.500/2.000 mq e circa 550 nuove assunzioni. L’investimento previsto è circa un miliardo di euro.

Un successo frutto di una mentalità visionaria, ma anche di lealtà, rispetto delle regole e attenta preparazione nel costruire una buona performance giorno per giorno. Una metodologia molto affine con il mondo dello sport e della nobile arte della scherma in particolare. L’eccellenza nazionale in questo sport, fatta di grandi risultati in campionati mondiali, olimpiadi e paraolimpiadi è un altro punto in comune con un’azienda completamente italiana che ha fatto della qualità della “Buona Spesa” il suo punto di forza.