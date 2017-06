Meliconi festeggia cinquant'anni di attività e di idee per la casa

Grande festa in casa Meliconi, storica azienda bolognese, che compie cinquant'anni.

Con l'obiettivo di trovare soluzioni innovative per la vita casalinga quotidiana, Meliconi già mezzo secolo fa si impegnava verso nuovi bisogni, quando le case iniziano a riempirsi di oggetti fino a poco prima impensabili.

“Siamo presenti sul territorio italiano da mezzo secolo, accompagnando nel quotidiano la vita di milioni di italiani, con intuizioni ed oggetti utili e funzionali.” Con queste parole Loris Meliconi, classe 1930, CEO e fondatore di Meliconi, lo scorso venerdì ha festeggiato il 50° anniversario della nascita della storica azienda bolognese, alla presenza dei suoi dipendenti e di tutti i suoi collaboratori.

Meliconi S.p.A nasce infatti nel 1967, proprio grazie al forte spirito imprenditoriale del Presidente Loris Meliconi. Da quel momento sono iniziati cinquant'anni di storia e di grandi idee, che hanno permesso all'azienda di entrare a poco a poco nella vita quotidiana di milioni di persone: dagli articoli casalinghi, tanto utili quanto affidabili, alla svolta degli anni '80 con l'invenzione del Guscio salvatelecomando, passando per i supporti Tv e i Ghost Design, una vasta gamma di accessori audio-video, fino ad arrivare al mondo audio con le Cuffie per Tv prima e oggi con MySound, cuffie e auricolari di tendenza studiati in particolare per il mobile.

L'affidabilità e la qualità costruttiva dei prodotti Meliconi, un costante spirito innovativo sostenuto da investimenti nel settore della ricerca ed il supporto negli anni di famose campagne televisive, hanno consentito al marchio di affermarsi come leader sul mercato nazionale ed internazionale, conquistando presso il consumatore finale elevatissimi livelli di notorietà ed immagine del design italiano.





“Se il marchio Meliconi è oggi diffuso in Italia e in Europa, segno del suo successo, – commenta Meliconi- il merito va a quel connubio fra affidabilità e qualità nella ricerca, unite ad una forte componente innovativa fatta di risposte concrete a bisogni di tutti i giorni.”