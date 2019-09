Caprisius Gin, nasce il primo distillato ufficiale all'ombra dei Faraglioni

Il delicato profumo dei colori della natura dell’isola azzurra racchiuso in una bottiglia. E’ Caprisius Gin ed è il liquore prodotto da Limited Capri che raccoglie la vera essenza di una terra mitica, un nettare che nasce dalla voglia di esprimere profumi e sapori dell’isola in una elegante ed unica bottiglia che racchiude le fragranze più intime di Capri: dal timo al ginepro, al limone, alla maggiorana, fino al sale marino.

Un viaggio sensoriale nei sentieri impervi, dai boschi alla scogliera, fino ad arrivare al largo dei Faraglioni, simbolo eterno di questo paradiso.

Tutti i botanicals tipici dell’isola vengono coltivati e raccolti a Capri per poi essere distillati separatamente ed infine inebriati dalla brezza marina che ne diventa il suo tratto distintivo, per un’esperienza gustativa unica nel suo genere.

Caprisius è un gin premium 100% italiano si presenta trasparente e limpido, aprendo la sua preziosa bottiglia sprigiona tutti i profumi caratteristici di Capri con sensazionali richiami alle erbe spontanee dell'isola ed al profumo del mare.

Massima espressione di sapidità, gusto, delicatezza e morbidezza. In esso si identifica lo spirito di Capri. Caprisius gin è prodotto con il metodo Compound: tecnica che permette di creare prodotti di altissima qualità. È un prodotto versatile a 360° con i suoi 5 grammi di sale per litro è particolarmente adatto alla miscelazione moderna, all’uso in cucina ed al food pairing.