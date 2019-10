Natura Nuova lancia Frullà Baby Fruit, il succo di frutto per i più piccini

Venticinque anni di vita e sempre più estero per Natura Nuova. Un anniversario che l’azienda di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, festeggerà ad Anuga, l’esposizione che richiama da tutto il mondo ben 165.000 visitatori, dove proporrà l’intero assortimento dei prodotti a base di frutta ed in particolare modo il marchio Natura Nuova Bio. La fiera sarà inoltre l’occasione per presentare la nuova linea Frullà Baby Fruit pensata appositamente per i mercati esteri e dedicata ai consumatori in tenera età (da sei mesi) disponibile in sei gusti. Una linea ottenuta da frutta al 100% biologica, senza zuccheri, conservanti o aromi aggiunti, quindi gluten-free, proposta nel pratico doypack in carta con il tappo antisoffoco e in vaschetta. A Colonia Natura Nuova, che festeggia quest’anno il 25° anniversario della fondazione, si presenterà, supportata dalle migliori certificazioni e dalle più affidabili garanzie in termini qualitativi, anche come produttore/partner industriale per private label. Per supportare questo aspetto nello stand sarà allestita la vetrina “your brand” che mostra il know-how dell’azienda nel packaging, nei materiali e nei formati. Dal 1994 Natura Nuova produce polpe e frullati di frutta, senza l’aggiunta di zuccheri o di conservanti. Prima al mondo, l’azienda adotta e perfeziona il processo di trasformazione a freddo della frutta: solo dopo esser stata lavata, selezionata, sbucciata e detorsolata, la frutta viene trasformata in frullato. In questo modo ad essere lavorata è solo la polpa della frutta, non la buccia e non il torsolo che potrebbero alterarne il vero sapore. Il passaggio da frutta fresca a vaschetta o doypack avviene in pochissimi secondi e in ambiente asettico, in totale assenza di aria. Tutte le linee di prodotto proposte da Natura Nuova riflettono il desiderio di soddisfare l'esigenza di una merenda sana e gustosa senza rinunciare al gusto. Natura Nuova presta inoltre particolare attenzione al rispetto dell'ambiente grazie all’approvvigionamento di materie prime a chilometro zero grazie ad un Consorzio di produttori di frutta emiliano-romagnola la cui catena è garantita da Bioagricert e AB (Agriculture Biologique), all’utilizzo di alluminio e cartone, di produzione italiana e riciclabili per gli imballaggi e all’utilizzo di energia elettrica autoprodotta proveniente da fonti rinnovabili.