Neoborocillina Infiammazione e Dolore: Initiative cura il planning

È Initiative, network di comunicazione globale del gruppo IPG Mediabrands, a curare la campagna TV e digital di NeoBorocillina Infiammazione e Dolore.



Il nuovo prodotto Alfasigma, gruppo farmaceutico italiano nato dall’integrazione tra Alfa Wassermann e Sigma-Tau, è particolarmente per questa fase dell'anno, caratterizzata da temperature piuttosto rigide.



NeoBorocillina Infiammazione e Dolore in bustine è il primo farmaco da banco in granulato da sciogliere in acqua a base di ibuprofene 400 mg con indicazioni specifiche per il mal di gola. Esso è caratterizzato da un doppio effetto: analgesico per ridurre il dolore e antinfiammatorio per agire a lungo sull’infiammazione. È indicato per la cura del mal di gola forte e come coadiuvante nel trattamento sintomatico degli stati febbrili e influenzali e il suo aroma alla menta infonde inoltre una sensazione di fresco alla gola irritata.

La campagna pianificata da Initiative, attiva da metà dicembre, ha come obiettivo spingere alla prova del prodotto e costruire la brand awareness del nuovo prodotto della famiglia NeoBorocillina.





La strategia media prevede una planning di forte impatto con attività Tv e Digital in stretta connessione tra loro. Gli spot a 20” e 15” sono on air da domenica 10 dicembre e sono previsti sulle principali emittenti Tv generaliste, reti DDT e SAT e sull’on demand, per raggiungere così il target in ogni momento.





In sinergia con il mezzo Tv è prevista una pianificazione web con video pre-roll sui siti di news per garantire un’ampia copertura e sui siti verticali per presidiare i contesti affini al target. Le attività SEA hanno lo scopo di intercettare coloro che cercano informazioni sulla patologia, spingere alla prova prodotto e portare traffico di qualità al sito.



La creatività della campagna è di Serviceplan Italia.