Nivea, Monica Bellucci volto della nuova linea Cellular Filler Anti-Gravità

Nivea rinnova il proprio legame con Monica Bellucci. La celebre attrice, come scrive Engage, che diventa il volto ufficiale di una nuova linea di prodotti a marchio, la gamma Hyaluron Cellular Filler Anti-Gravità, la routine anti-età per pelli mature che garantisce un viso più tonico e radioso. Per la Bellucci si tratta di un ritorno, visto che già la scorsa stagione era stata scelta da Nivea come Ambassador della categoria Face Care.

«Nivea è un marchio autentico e noto in tutto il mondo che mi ha accolto a braccia aperte all’interno della sua meravigliosa famiglia», ha dichiarato all’incontro di lancio della nuova linea Nivea, Monica Bellucci. «Sono davvero felice – ha continuato – di essere portavoce dei suoi valori e della sua filosofia legata a una visione dell’età e della bellezza femminile senza tempo».