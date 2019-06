Non più Pasta Garofalo, Msc crociere diventa secondo main sponsor del Napoli.

Addio a Pasta Garofalo come secondo main sponsor della maglia del Napoli. Ci sarà adesso Msc Crociere che annuncia la partnership con la Ssc Napoli per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021. Non è la prima volta che la compagnia di Gianluigi Aponte, imprenditore ginevrino di origini sorrentine, affianca la squadra partenopea. Fu infatti secondo main sponsor dal 2011 al 2014, quando il capitano della squadra era ancora Hamsik.

“Il calcio è da sempre lo sport che più appassiona e coinvolge gli italiani, accende l’entusiasmo e svolge il ruolo di aggregatore sociale. Intrattenimento, divertimento e passione sono elementi importanti per Msc Crociere, oltre che alcune delle leve sulle quali la compagnia punta per regalare ai suoi ospiti un’esperienza unica. Sulla base di questo parallelismo abbiamo deciso di scendere in campo con la Sscn che rappresenta uno dei fiori all’occhiello del panorama calcistico italiano”, commenta Leonardo Massa, country manager Italia di Msc crociere (nella foto).

La partnership prevede principalmente l’inserimento del logo Msc Crociere, come secondo sponsor, nella maglia ufficiale della squadra in occasione di tutte le partite di serie A e Coppa Italia, visibilità a bordo campo attraverso cartellonistica e proiezione del brand tramite led a bordocampo. Durante la partita, inoltre, verranno trasmessi degli spot fonici da 30” e alcuni video sui maxischermo.