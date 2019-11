Marketing

Venerdì, 22 novembre 2019 - 16:37:00 Original Marines si aggiudica il "Best Softlines Licensee" per l'originalità Il brand, simbolo di creatività, qualità e italianità, si è contraddistinto per la realizzazione della capsule collection Barbie disegnate da Filippo Laterza. di Eduardo Cagnazzi

Va ad Original Marines, licenziatario del brand Barbie, il premio “Best Softlines Licencee” in occasione della Mattel Licensing Conference 2019, l’appuntamento annuale di presentazione di tutte le novità e rogetti relativi ai brand Mattel. Original Marines si è distinto per l’originalità del progetto “Original Icon Collection”, estremamente articolato, integrato con il brand Barbie e di grande visibilità in area softlines, area strategica del mondo dei consumer product Mattel. L’esclusivo progetto “Original Icon Collection”, che ha visto la realizzazione della capsule collection Barbie by Filippo Laterza for Original Marines, è stato presentato lo scorso settembre nel corso di un esclusivo evento durante il quale, grazie a Barbie e Original Marines, le bambine hanno indossato capi disegnati dallo stesso Laterza, autentico fashion designer di alta moda. La capsule collection, che rappresenta un tributo alla fashion doll più famosa al mondo, è un’ulteriore conferma della passione e della professionalità di un brand che da oltre 35 anni è vicino ai bambini e alle loro famiglie. Original Marines Creatività, qualità e italianità sono solo alcuni degli asset di Original Marines, il brand della Imap Export spa nato nel 1983. Una dinamica realtà che produce e commercializza collezioni di abbigliamento dallo stile original con un core target da 0 a 12 anni. Una miscela di colori, poesia e attenzione ai bisogni dei bambini si esprimono nei capi in modo insolito e inaspettato. Original Marines è presente in Italia con più di 500 punti vendita e all’estero con più di 140 store tra Europa, Asia e Africa.