Pegaso: la multinazionale tedesca Schwabe acquisisce l’azienda veronese

Il gruppo farmaceutico tedesco Schwabe è lieto di annunciare l’acquisizione di Pegaso, un’azienda attiva nell’area degli integratori alimentari, settore in continua crescita in Italia. I termini finanziari dell’acquisizione non sono stati resi noti. L’acquisizione di Pegaso segue quella di Loacker Remedia, finalizzata nel 2017.

Pegaso, con sede a Arbizzano (Verona), è presente in Italia da oltre 25 anni, è specializzata nello sviluppo, marketing e distribuzione di un affermato listino di prodotti di elevata qualità, frutto della propria ricerca, ed ha realizzato un fatturato vicino ai 7 milioni di Euro nel 2018.

Marco Testa, Direttore Generale di Schwabe Pharma Italia, afferma: “L’ingresso di Pegaso nel Gruppo Schwabe e la sua integrazione nell’organizzazione italiana rappresenta un passaggio fondamentale per accrescere la nostra presenza presso la classe medica e contemporaneamente ampliare la gamma di prodotti disponibili per il farmacista. Il listino di prodotti Pegaso, già oggi molto apprezzato dai medici per l’elevata qualità ed innovatività, potrà beneficiare di una distribuzione più capillare sul territorio nazionale grazie alla rete commerciale di Schwabe Pharma Italia.

Contemporaneamente, una migliore presenza e conoscenza del Gruppo Schwabe presso la classe medica del nostro paese è parte del nostro processo di crescita, anche e soprattutto in vista della prossima conclusione dell’iter registrativo di numerosi farmaci vegetali appartenenti al Gruppo Schwabe. Solo nell’ultimo anno, sono infatti ben tre i nuovi dossier depositati o in via di deposito presso l’Agenzia Italiana del Farmaco.”

Cristina Tosi, attuale Amministratore Delegato di Pegaso, ribadisce che la continuità del rapporto con tutti gli operatori sanitari sarà non solo mantenuta ma anche valorizzata da una struttura organizzativa più ampia e capillare e aggiunge “per tutte le persone di Pegaso, l’ingresso in una multinazionale come il Gruppo Schwabe rappresenta un’opportunità di crescita professionale e sviluppo personale molto importante. Sono certa che l’entusiasmo che ha contraddistinto il nostro cammino in questi anni, unito alla forza ed alla visione strategica di Schwabe, consentirà a Pegaso di guardare con molto ottimismo verso nuovi ambiziosi traguardi”.