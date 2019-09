Pirelli ai vertici della classifica social media globale settore pneumatici

Pirelli è tornato ai vertici della classifica globale di Tyre Press sui social media dopo quattro anni. L'ultima volta che Pirelli si è trovata al vertice mondiale di Tyrepress è stato nel 2015 quando il produttore di pneumatici italiano focalizzato sul segmento High Value ha vinto con 84,50 punti. Quest’anno Pirelli ha ricevuto il punteggio di 90.30 sia da Klear che da Kred, piattaforme di analisi sui social media. È la prima volta che un brand supera il risultato di 90 punti per due volte dal 2011, anno in cui si è iniziato a stilare tale classifica.

Pirelli in classifica precede Bridgestone, che l’anno scorso era al primo posto, General Tire, quarta si posiziona Cooper, quinta BF Goodrich, solo sesta Michelin, chiudono la classifica Goodyear e Yokohama.

2019 Global social media ranking

Rank Company Klear RightRelevance RightRelevance topics Kred/10 T&A social media score 1 Pirelli 90 88 Motorsports. Tire Ind 81 92.9 90.3 2 Bridgestone 86 91 Tire Ind. Auto Ind 83 88.6 88.53 3 General Tire 80 92 Off road Racing; 82 Tire Ind. 81.2 84.4 4 CooperTire 73 84 Tire Ind. Auto ind. 74. 88.8 81.93 5 BFGoodrich_Tires 75 91 Offroading. Tire ind. 88 78.8 81.6 6 Michelin 84 74 Tire Ind. Auto manf. 72. 83.1 80.37 7 GoodyearBlimp 73 80 Tire ind; 60 Auto ind. 87.9 80.3 8 YokohamaRubber 73 84 Super Gt. Motorsports 70 77.6 78.2 9 Falkentyres 70 65 Motorsports; Tire Ind 64. 76.5 70.5 10 MRFWorldwide 69 48 Motorcycling; 38 Auto manf. 80.8 65.93

Source: T&A research; Klear; RightRelevance; Kred