PittaRosso presenta la collezione Spring Summer 2019

PittaRosso presenta la collezione Spring Summer 2019, con tanti modelli di sneakers, che rappresentano una parte importante della collezione donna PittaRosso: dai fondi alti neutri o con righe arricchite da strass o glitter, a sneakers calzino basse o mid con suola rigata o neutra e tessuti laminati o con pailettes, fino ai modelli chuncky più cool con inserti animal print.



Se l’animalier si riconferma come una tendenza, il pitone si impone come leitmotiv di collezione capace di attraversare tanti stili: appare su una moltitudine di modelli, dalle sneakers e slip on, ai texani e tronchetti, dalle décolleté e ballerine, fino a sandali e zeppe.

PittaRosso presenta la collezione Spring Summer 2019

Anche i tacchi caratterizzano in modo decisivo la collezione PittaRosso Spring Summer 2019: in primis i nuovissimi tacchi midi svuotati, che creano geometrie accattivanti nel rapporto vuoto/pieno, o con rifiniture luminose.



Non mancano i tacchi sottili per le diverse altezze delle décolleté e per i sandali con fasce elastiche intrecciate e infine quelli impreziositi da gemme dei sandali flat gioiello più chic.

Immancabili, in quanto veri e propri must-have estivi, gli zoccoli nelle tonalità del marrone e del testa di moro, con o senza borchie, per seducenti richiami seventies e le mitiche zeppe, con motivi rigati o decori applicati e fibbie.

CLICCA QUI PER VEDERE TUTTA LA COLLEZIONE PITTAROSSO SPRING SUMMER 2019