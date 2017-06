Quadrivio Private Debt e Tenax Capital annunciano la sottoscrizione di un prestito obbligazionario da € 17 milioni per la Corpo Vigili Giurati (“CVG”).

Il Gruppo Corpo Vigili Giurati finanziato da Quadrivio Private Debt e Tenax Capital



Quadrivio Private Debt e Tenax Capital annunciano la sottoscrizione di un prestito obbligazionario da € 17 milioni emesso dalla Bravoeco Due, holding controllante la Corpo Vigili Giurati (“CVG”), società leader in toscana nel settore della sicurezza privata. Obiettivo dell’operazione strutturata dai due fondi è stato fornire il supporto a una delle famiglie fondatrici nell’acquisizione del controllo societario, oltre al rifinanziamento di parte dell’indebitamento finanziario esistente. Hanno preso parte all’operazione anche il fondo SICI (Sviluppo Imprese Centro Italia Sgr) e Next Holding attraverso l’apporto di equity e debito (quest’ultimo nella forma di un prestito obbligazionario convertibile). Il Gruppo CVG, fondato nel 1925, opera prevalentemente nel settore della sicurezza privata, con particolare focus sulla vigilanza di zona. Il Gruppo è leader su tutto il territorio toscano, con una presenza anche nelle città di Perugia, La Spezia e Latina. Il Gruppo si rivolge principalmente a clienti privati, piccole e medie imprese e grandi gruppi industriali, conta oltre 24.000 clienti ed impiega circa 900 dipendenti. Nel 2016, il fatturato consolidato è risultato pari a c. € 55 milioni, con un margine operativo lordo superiore al 10% e un Leverage ratio pari a c. 1x. Per Quadrivio Private Debt si tratta del primo investimento del fondo dopo l’annuncio del primo closing effettuato a dicembre 2016. Il fondo ha raccolto sottoscrizioni da investitori istituzionali superiori a € 120 milioni e ha un target di raccolta a € 250 milioni entro il quarto trimestre 2017.

Quadrivio Private Debt e Tenax Capital finanziano Gruppo Corpo Vigili Giurati. Tenax Capital

Tenax Capital e’ attiva in Italia con due fondi dedicati all’erogazione di finanziamenti a medio-lungo termine a favore di piccole e medie imprese italiane, senza uno specifico focus settoriale o geografico. Dall’ inizio della sua operatività nel luglio 2015, Tenax Capital ha concluso dodici investimenti diretti in vari settori economici, dall’ industria meccanica ai servizi e CVG rappresenta il primo intervento in un’azienda impegnata nella sicurezza privata. I prestiti obbligazionari sottoscritti dai due fondi avranno durata di 5 anni, prevedono un profilo di rimborso amortizing della quota capitale e sono assistiti da garanzie reali. Grazie all’operazione di acquisizione, una delle famiglie fondatrici prende il controllo del Gruppo ed implementerà la propria strategia di sviluppo, anche attraverso l’acquisizione di altri operatori di settore. “L’intervento di Quadrivio Private Debt e Tenax rappresenta una testimonianza di come operatori specializzati in operazioni di private debt possano affiancare gli imprenditori e le PMI italiane in operazioni di finanza straordinaria finalizzata alla crescita” hanno dichiarato Marco Meda e Vito Ronchi, di Quadrivio Private Debt e di Tenax Capital. Nell’operazione, i team di Quadrivio e Tenax sono stati assistiti dallo studio Gattai, Minoli, Agostinelli per la consulenza legale (team composto dal partner Marco Leonardi e gli associate Salvatore Graziadei, Federico Tropeano e Giorgia Gentilini), mentre Deloitte Financial Advisory Services ha assistito la Società, in qualità di advisor finanziario (team composto dal partner Lorenzo Parrini e da Marco Grifoni e Virginia Bini).

Quadrivio Private Debt e Tenax Capital finanziano Gruppo Corpo Vigili Giurati. Quadrivio

Quadrivio Private Debt Fund è il primo fondo di credito dedicato al mercato italiano gestito da Quadrivio Capital Sgr e il primo autorizzato da Banca d’Italia ad effettuare erogazione diretta di finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese (direct lending) con l’obiettivo di supportarne la crescita, finanziando programmi di investimento, operazioni di finanza straordinaria ed interventi a sostegno della struttura finanziaria. Il team è composto da Galeazzo Scarampi, Marco Meda, Giovanni Mattioli e Silvia Palma.

Quadrivio Capital Sgr, guidata da Adalberto Alberici (Presidente) e Francesco Ceci (Amministratore Delegato), è uno dei maggiori operatori nella gestione di fondi alternativi in Italia attivo nei settori del Private Debt, Private Equity, Venture Capital, Clean Energy & Infrastructure, Fund of Funds e Impact Investment, con oltre € 1,3 miliardi di Assets in gestione.

Tenax Capital è una società di gestione fondata nel 2004 da Massimo Figna e regolamentata dal Financial Conduct Authority (FCA) inglese. Tenax Capital gestisce tre strategie alternative di investimento (financial equity, private debt, Insurance Link Securities) per un totale di ca. €900 milioni in gestione.