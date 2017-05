Ralph Lauren: scelto nuovo Ceo, Louvet al posto di Larsson da luglio

Ralph Lauren ha scelto: il nuovo amministratore delegato sara' Patrice Louvet, che siedera' anche nel consiglio di amministrazione. Come si legge in una nota, sara' in carica dal 17 luglio e riferira' direttamente a Ralph Lauren, presidente esecutivo del Cda e direttore creativo della maison. Louvet prende il posto di Stefan Larsson, che ha lasciato l'incarico lo scorso febbraio. Louvet e' stato direttore generale dell'area bellezza globale di Procter & Gamble, dove ha lavorato per 25 anni. "Trovare il partner giusto per lavorare con me e fare procedere l'evoluzione del gruppo e' stato l'obiettivo primario degli ultimi mesi e sono felice che Patrice si unisca alla squadra", ha detto Ralph Lauren.