Richard Ginori, il designer Luke Edward Hall firma la campagna pubblicitaria

Ognuno è diverso. Ognuno è bello nella sua straordinarietà, nella sua unicità. Per comunicare questo messaggio, Richard Ginori sceglie di dedicare la prossima campagna pubblicitaria on air alla nuova collezione Il viaggio di Nettuno, attraverso l’originale ritratto del designer londinese Luke Edward Hall, che l’ha disegnata. Scattata dal fotografo Billal Taright, la campagna pubblicitaria invita a scoprire la collezione attraverso il ritratto del designer che con un mood contemporaneo proietta lo spettatore nell’atmosfera onirica della collezione.

“Credo nel potere di circondarsi di cose belle”. Con queste parole Luke Edward Hall introduce la collezione ispirata dalla passione del designer per la mitologia greco-romana e, in particolare, per Nettuno, il dio romano del mare, e per Salacia, sua sposa. Una collezione dove le ludiche evocazioni del designer, mix di disegno e colore, sono sapientemente riportate sulla porcellana grazie alla maestria artigianale della Manifattura.

La collezione Il viaggio di Nettuno rappresenta quindi una visione creativa in dialogo tra classico e contemporaneo. Piatti, segnaposto, tazze da tè, teiere, vassoi ovali, mug e altri oggetti sono decorati da disegni delle divinità che riportano alla memoria le antiche statue bronzee. Le divinità catturate dai venti dell’oceano con mantelli fluttuanti e carrozze trainate da cavallucci marini decorano le porcellane, ricche di personalità dettata da colori audaci e inaspettatamente intensi. Protagonisti della collezione Il viaggio di Nettuno anche altri personaggi della mitologia come Arione, con la cetra d’oro che cavalca un delfino, e busti e teste ornati da corone, coralli e conchiglie. La collezione comprende anche oggetti molto speciali quali il vaso mediceo con manici, che rievocano la coda della sirena, e il portacandela composto da tre conchiglie.