Rovagnati è partner di "Guida alle pizzerie d'Italia 2020" di Gambero Rosso

Ad un anno dalla partnership tra Food Academy e Gambero Rosso con un contest televisivo e la riproposizione del format nel 2019 con il nome di “Sfida alla pizza gourmet”, Rovagnati rinnova la propria collaborazione con la Guida alle pizzerie d’Italia firmata dal gruppo editoriale multimediale enogastronomico. Una partnership tra due realtà che promuovono l’eccellenza del Made in Italy nel mondo. Per l’azienda di Biassono, in provincia di Monza Brianza, la sfida non finisce qui. Dopo aver avviato negli anni un processo d’internazionalizzazione e strategia di crescita del brad, che ha portato anche all’acquisizione dello storico marchio Berkel, icona mondiale delle affettatrici, l’azienda è impegnata a promuovere presso le pizzerie italiane la versione della Pizza al Gran Biscotto, un tema che sembra essere molto caro non solo ai pizzaioli manche ai consumatori, chiamati a votare al contest pizzagranbiscotto.it, con adesioni superiori alle aspettative. Alla presentazione napoletana della Guida alle pizzerie d’Italia, il salumificio fondato da Paolo Rovagnati (nella foto) ha presentato il meglio delle proprie eccellenze: dal Gran Biscotto nelle versioni classico, arrosto e affumicato al Gran Milano, il prosciutto crudo unico della casa realizzato con tre soli ingredienti: carne, aria e sale marino, fino alla Mortadella Riserva Oro di carne 100% italiana con pistacchio di Bronte Dop.