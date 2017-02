Sanremo 2017: per Sisal Matchpoint Fiorella Mannoia verso la vittoria, a 1.80

Per Sisal Matchpoint Fiorella Mannoia vincerà il Festival di Sanremo 2017.

Sisal Matchpoint: la grande favorita di Sanremo 2017 dopo le prime due serate è Fiorella Mannoia

Per Sisal Matchpoint Fiorella Mannoia vincerà Sanremo 2017. Al termine della seconda serata del Festival di Sanremo 2017 dopo l’esibizione di tutti i 22 cantanti in gara, i bookmaker di Sisal Matchpoint restano convinti della vittoria della Mannoia: la cantante era già la vincitrice annunciata alla vigilia della kermesse e, dopo l’ascolto della sua “Che tu sia benedetta”, sembra avere la vittoria in pugno, con la sua quota che scende da 2 a 1.80. Al secondo posto, ma a distanza, si piazza un giovane proveniente dal talent Amici, Sergio Sylvestre, il cui trionfo è offerto a 6 in discesa di un punto e mezzo rispetto alla vigilia. C’è un’altra giovane sul terzo gradino del podio, Elodie, a 9 la sua “Tutta colpa mia”. Nel sali e scendi delle quote, protagonisti in positivo Ermal Meta e Michele Bravi, che vedono salire le loro possibilità di vittoria con quote che passano da 16 a 12. Delude invece Al Bano che dato come secondo classificato ai nastri di partenza, a 6, oggi è offerto a ben 16 volte la posta. D’accordo con i pronostici gli scommettitori, il 44% crede infatti nella vittoria della favorita Mannoia, il 12% si schiera con Sergio e il 7% con Elodie. Raige e Giulia Luzi sono i meno giocati, con appena l’1% delle preferenze raccolte.

Sisal Matchpoint: Fiorella Mannoia favorita anche per le cover a Sanremo 2017

La terza serata del Festival di Sanremo 2017 si preannuncia ricca di emozioni con i primi eliminati e le Cover dei 16 Campioni rimasti in gara, che proporranno una rilettura delle hit della musica italiana, pescando da un repertorio che spazia da Battisti a Celentano, da Cocciante a Modugno, da De Gregori a Patty Pravo. Sono ben 4 i favoriti degli esperti di Matchpoint per la vittoria della Cover: c’è ancora la Mannoia avanti a tutti, a 4.50 – con “Sempre e per Sempre” di De Gregori - ma stavolta alla pari con Sergio, che canterà “La pelle nera” di Nino Ferrer, Elodie con “Quando finisce un amore” di Cocciante e a sorpresa Lodovica Comello con “Le mille bolle blu” di Mina. In controtendenza stavolta gli scommettitori, il più giocato per la vittoria del premio Cover è infatti Marco Masini - offerto a 9 - che rivisiterà “Minchia Signor Tenente” di Giorgio Faletti, e su cui ha puntato il 25%. Segue Chiara con “Diamante”, proposta a 7.50 e con il 25% delle preferenze. Solo terzo nella classifica degli scommettitori uno dei favoriti, Sergio, con il 19%.

Per Sisal Matchpoint a rischio eliminazione a Sanremo 2017 Nesli, Alice Paba e Clementino



Gli altri sei Big si sfideranno invece in un girone eliminatorio, che decreterà i due che dovranno definitivamente abbandonare il Festival di Sanremo 2017. A guardare le quote, i principali indiziati sono Nesli e Alice Paba, a 1.85, e Clementino, a 2. Rischiano anche Raige e Giulia Luzi, a 2.10 mentre sembrano al sicuro Giusy Ferreri, a 3.50, e Ron, a 3. Secondo gli scommettitori, non ce la faranno Raige e Giulia Luzi, eliminati per il 92%. Con Sisal Matchpoint sarà possibile anche scommettere Live, scegliendo il proprio favorito per la vittoria finale o chi verrà eliminato durante l'esibizione degli artisti in gara.