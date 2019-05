Sixthcontinent lancia la sua campagna di raccolta fondi

Sixthcontinent il famoso portale di ecommerce italiano, fondato da Fabrizio Politi, geniale imprenditore toscano, basato sul Social Marketing e il Profit Sharing, annuncia il lancio di una campagna di equity crowdfounding sulla piattaforma 200Crowd. Da sabato 1 giugno per tutto il mese, sarà possibile investire nella società SixthContinent Europe Srl a partire da 500€.

In linea con l’obiettivo di diffondere un nuovo modello di business capace di trasformare radicalmente la catena dei consumi ponendo al centro il consumatore e aumentandone il potere d’acquisto, la nuova campagna mira ad estendere la partecipazione al progetto da parte del grande pubblico che da questo momento avrà l’opportunità di diventare parte attiva nella realtà di SixthContinent. Una volontà, quella di SixthContinent, volta ad aprire le porte della società non solo a tutti gli utenti della sua community che hanno in questi anni dato fiducia al progetto e continuano a darne, ma anche alle aziende che vogliono puntare sulla società.

“La raccolta United We stand sarà dedicata alla diffusione di SXC in tutta Europa, perché l’Italia, tramite SXC, è il leader europeo di questa rivoluzione economica” ha raccontato Fabrizio Politi, ideatore di SixthContinent, “Dal 1 al 30 Giugno sarà possibile diventare Soci di SixthContinent Europe, la Società italiana che opera in tutta Europa. Non una startup o un’idea da realizzare in futuro, ma un’Azienda di successo che nel 2018 ha fatturato 51 Milioni (+800% rispetto all’anno precedente) e nei primi 4 mesi del 2019 ha già fatturato 45 Milioni e raggiunto i 600,000 Utenti. Cresciamo a ritmi esponenziali e ci poniamo l’obiettivo di diventare l’App più utilizzata in Italia entro il 2020”, ha concluso Politi.

L’idea di SixthContinent nasce nel periodo della piena crisi finanziaria, nel 2009, e punta ad aumentare la capacità di acquisto delle persone e le performance degli investimenti pubblicitari delle Aziende. Il modello di business di SXC, infatti, consente di trasformare i budget pubblicitari delle Aziende in Crediti per l’acquisto di Coupon, creando per l’Utente un extra potere di acquisto e consentendo alle Aziende di registrare più vendite e più margini.

Gli Utenti della Community aumentano così il loro potere di acquisto fino al 20% e possono quindi spendere i crediti ricevuti nei propri Brand preferiti tra oltre 3mila. Le Aziende registrano performance superiori del 20% rispetto alle Campagne pubblicitarie sulle altre Piattaforme, con la generazione di vendite per $3,35 ogni $1 investito. La società che ha recentemente presentato i suoi progetti futuri, che prevedono la quotazione al Nasdaq entro il 2020, e perciò pronta a fare il grande salto per sfidare i colossi del web.

Le ambizioni del suo fondatore, infatti, arrivano a preconizzare per sxc di raggiungere e superare per fatturato colossi come Google e Amazon. Forse qualcuno potrà sorridere, ma guardando i risultati incredibili raggiunti da Sxc in solo due anni, sembra il caso di affermare che nulla è impossibile, come recitava un famoso slogan pubblicitario di qualche anno fa.

“Siamo entusiasti di poter contribuire allo sviluppo di quella che è, definitivamente, una delle aziende al mondo con il maggior tasso di crescita. SixthContinent ha dimostrato che fare profitti con la pubblicità è possibile anche in modo etico e condiviso con la propria Community”, racconta Matteo Masserdotti, fondatore di 200Crowd, la piattaforma di equity crowdfunding gestita da Two Hundred. La raccolta, come detto, sarà accessibile dal 01 al 30 giugno 2019 sulla piattaforma 200Crowd, dove sarà possibile investire nella società a partire da 500€ e, per la prima volta in Italia, effettuare direttamente il pagamento del proprio investimento grazie alla collaborazione con Afone Paiment, istituto di pagamento francese autorizzato da Banca d’Italia.